Lies of P è un titolo estremamente affascinante che, complice anche il suo rilascio al day one sul Game Pass, sta già portando tantissimi giocatori a vestire i panni nell’iconico burattino Pinocchio. Nonostante il personaggio, che per molti rappresenta una parte di infanzia, possa evocare un gioco semplice e magari indirizzato a un pubblico di bambini, è tutto l’opposto. Lies of P, infatti, è un soulsike abbastanza ostico, motivo per cui in questa guida completa vi daremo una serie di consigli e trucchi per far filare il più liscio possibile la vostra avventura.

Di seguito, dunque, troverete un elenco in cui vi riporteremo prima una serie di consigli utili da applicare durante la partita, e poi i link che mi rimanderanno a tutte le guide che stiamo pubblicando su Lies of P. Dato che questo articolo sarà in costante aggiornamento vi invitiamo, infatti, a salvarlo e consultarlo più volte, così da scoprire man mano i nuovi contenuti aggiunti. Ovviamente, vi invitiamo anche a leggere la nostra recensione!

Lies of P, la Guida Completa

Consigli utili per iniziare

GIOCATE AGGRESSIVI MA NON DIMENTICATE L’IMPORTANZA DELLA DIFESA

Sebbene Lies of P possa sembrare simile a Bloodborne, in realtà pesca a piene mani da tutte le produzioni FromSoftware anche per quanto riguarda il Combat System. In Lies of P, hai la possibilità di schivare gli attacchi nemici e di recuperare parte della tua energia attaccando in seguito all’aver subito danno. Il gioco, però, ti incoraggia a difenderti usando la tua arma, dato che è molto più veloce contrattaccare il nemico dopo aver bloccato un attacco con successo, rispetto a recuperare il flow in seguito a una schivata.

Quando riesci a bloccare un colpo mentre mantieni la guardia alta, subirai solo una piccola percentuale di danni (in base all’arma che stai usando) e attiverai un effetto chiamato “Rigenerazione della Difesa”. Questo effetto ti consente di recuperare parte della salute appena persa attaccando il nemico. Questo sistema rende la difesa una strategia vincente in Lies of P: puoi optare per la schivata per evitare completamente i danni, ma c’è il rischio di sbagliare il momento giusto e subire il 100% del danno, cosa che invece potresti curare con la Rigenerazione della Difesa.

TEMPORIZZA LE TUE DIFESE CON PRECISIONE

Quando riesci a sincronizzare la tua difesa esattamente quando stai per essere colpito da un attacco nemico, realizzi una “difesa perfetta”. Quest’ultima ti protegge completamente da un attacco bloccato e, cosa ancora migliore, può mettere il nemico in uno stato di stallo. Dopo un certo numero di parate perfette, la barra della salute del nemico diventerà bianca.

Se riesci a contrattaccare con un attacco caricato entro un breve periodo, il nemico sarà messo in uno stato di stallo, lasciandolo vulnerabile a un devastante attacco. Questa è una delle strategie migliori per sconfiggere i boss e i nemici più grandi, quindi prestare attenzione ai modelli di attacco dei nemici è essenziale per bloccare con precisione.

Inoltre, parare perfettamente un attacco nemico (di qualsiasi tipologia) renderà maggiormente fragile la sua arma, permettendoti di frantumarla in seguito a una rapida serie di parate perfette.

NON AVER PAURA DI USARE LE CARICHE DELLA CELLA A IMPULSO

La Cella a impulso è l’oggetto che usi per curarti in Lies of P, e ottieni diverse cariche di essa ogni volta che ti riposi presso uno dei StarGazer. Tuttavia, esiste un altro modo per recuperare le cariche: una volta esaurita completamente la Cella a impulso, qualsiasi danno che infliggerai lentamente la ricaricherà.

Una volta che la barra sarà piena, otterrai una carica, ma smetterai di accumulare energia con i colpi. Ciò significa che spendere tutte le cariche della Cella a impulso, all’inizio di un combattimento, non è una sentenza di morte. Invece, dovrai semplicemente giocare con attenzione finché non potrai ottenere un’altra carica e curarti nuovamente.

MANTIENI LE ARMI AFFILATE (SPECIALMENTE DURANTE LE BOSS FIGHT)

Man mano che usi le armi in Lies of P, sia per difenderti che per attaccare, queste perderanno progressivamente durabilità. Puoi ripristinarla usando l’oggetto Smerigliatrice che ottieni molto presto nel gioco. Dopo solo pochi secondi di smerigliatura, anche in piena battaglia, la tua arma tornerà alla massima durabilità e potrai continuare a combattere.

Questa è una di quelle meccaniche di cui non capirai veramente l’importanza finché non ti dimenticherai di farlo una volta e ne subirai le conseguenze: se lasci che la durabilità scenda a zero, la tua arma si romperà, causando danni inferiori rispetto al normale e rimbalzando via dai nemici. Se rompi un’arma in questo modo, non potrai ripararla con la Smerigliatrice fino a quando non ti riposerai presso un Guardastelle.

Affronterai molti nemici normali in Lies of P prima di dover ripristinare la durabilità della tua arma. Tuttavia, dovrai farlo anche durante alcune delle lunghe battaglie contro i boss, poiché la difesa consuma rapidamente la durabilità delle tue armi, quindi non dimenticartene!

SII ESTREMAMENTE PAZIENTE NELLE BOSS FIGHT

Continuando a parlare dei boss, questi possono essere davvero ostici in Lies of P, soprattutto se cerchi di schivare gli attacchi in modo frenetico come potresti fare nei giochi di FromSoftware. Tuttavia, come abbiamo già sottolineato, in questo gioco la chiave è la difesa, non la schivata.

Per sconfiggere i boss più grossi e veloci, devi osservare attentamente i loro movimenti quando effettuano attacchi e fare un passo indietro per evitare i primi colpi. Analizza il loro stile di combattimento e non preoccuparti di contrattaccare. Acquisisci familiarità con i loro schemi di attacco prima di tentare di infliggere danni. Concentrati sulla difesa per i primi colpi. Solo quando ti senti sicuro di poter sopravvivere ai loro attacchi, prova a sincronizzare la tua difesa per ottenere un blocco perfetto.

Inizia ad attaccare solo quando ti senti a tuo agio nel sopravvivere ai loro attacchi. Aggiungere l’elemento dell’attacco al tuo repertorio potrebbe comportare qualche difficoltà iniziale, ma stabilire prima una base difensiva solida ti aiuterà a sconfiggere questi boss con destrezza, anziché sperare in un buon schema di attacco.

ACQUISTA DIVERSE ARMI NEI NEGOZI E DAI VENDITORI DI LIES OF P

All’inizio di Lies of P, avrai l’opportunità di scegliere la tua prima arma e la sua impugnatura. Questa arma sarà a tua disposizione gratuitamente, ma una volta che avrai incontrato il primo negoziante, potrai acquistare le altre due armi e impugnature che hai inizialmente scartato.

Ogni arma e impugnatura ha un’abilità associata, che puoi attivare accumulando e spendendo Favola, ottenuto infliggendo danni. Queste abilità variano da potenti attacchi ampi a temporanei potenziamenti con elementi, fino a blocchi perfetti garantiti e molto altro.

Con il tempo, sbloccherai un sistema di creazione delle armi che ti permetterà di mescolare e abbinare armi e impugnature, insieme alle abilità che le accompagnano. Grazie a questa meccanica di creazione delle armi, è fondamentale disporre di una vasta gamma di armi tra cui scegliere, in modo da poter creare l’arma perfetta per abbattere i burattini.

TIENI D’OCCHIO IL PESO

Come nei titoli di FromSoftware, anche in Lies of P il peso gioca un ruolo notevole nel modo in cui ti muovi. Maggiore è il tuo peso, più lento sarà il tuo movimento. Troverai un comodo indicatore di peso nel menu delle tue statistiche, che ti mostrerà il tuo attuale livello di ingombro. Inoltre, ti forniamo una tabella di riferimento rapido.

Classificazione del Peso:

– Sotto il 30%: Leggero

– Sotto il 60%: Standard

– Sotto l’80%: Abbastanza Pesante

– Oltre l’80%: Pesante

Questo può diventare un problema significativo quando ti trovi ad affrontare certi nemici. Il tuo schivare può diventare particolarmente difficoltoso a determinati pesi. Peggio ancora, man mano che trovi equipaggiamento difensivo migliore, esso diventerà sempre più pesante, senza eccezioni. Alcuni degli amuleti più potenti possono anch’essi essere abbastanza ingombranti.

Ecco alcune cose che puoi fare per mantenere sotto controllo il tuo peso:

1. Evita di portare una seconda arma in battaglia; queste ti appesantiranno solamente e se tieni sott’occhio l’affilatura delle armi, non saranno necessarie.

2. Non trascurare la tua statistica di capacità. Anche se prevedi di utilizzare armi leggere, è importante investire costantemente in capacità in modo da poter equipaggiare le migliori parti di difesa.

3. Sfrutta l’Amuleto del Trasportatore, che aumenterà notevolmente il tuo limite di peso.

4. Utilizza una cartuccia più debole (o nessuna) e porta più fiale per compensare la minore resistenza.

5. Utilizza il Braccio Sinistro della Legione d’Acciaio. Il tuo braccio iniziale è leggero e, fino a quando non sbloccherai armi più avanzate nel gioco, le altre armi della Legione saranno piuttosto inefficaci.

Per quanto riguarda il miglior peso da mantenere, riteniamo che il peso “standard” sia più che sufficiente per la maggior parte delle situazioni. Essere leggeri ha sicuramente i suoi vantaggi, e ci sono alcune battaglie contro i boss in cui vale la pena passare al peso leggero, ma nella maggior parte dei casi, i benefici non giustificano la difficoltà di gestire tale peso. Il peso normale è un buon punto di partenza e ti darà ampio spazio per sperimentare con armi diverse e amuleti. Il peso leggermente pesante è gestibile, ma probabilmente scoprirai che i nemici più veloci ti daranno più problemi. Il peso pesante è del tutto impraticabile.

UNA CINTURA VUOTA È UNA CINTURA EFFICIENTE

In Lies of P, hai una Cintura Superiore e una Cintura Inferiore, oltre a una Borsa Extra. La Cintura Superiore è utilizzata per gli oggetti selezionati premendo su sul D-Pad, la Cintura Inferiore per quelli premendo giù sul D-Pad, e la Borsa Extra può essere utilizzata tenendo premuto il pulsante “interagisci”.

Potresti pensare di caricare queste cinture con tutti gli oggetti utili in battaglia, ma prima di farlo, considera questo: quando hai pochissima salute e un boss si precipita verso di te, vorresti davvero dover cercare freneticamente l’oggetto giusto? Invece, sarebbe più saggio avere solo Ampolle di Cura in una delle cinture, così da poter curarti rapidamente in situazioni critiche senza il rischio di selezionare l’oggetto sbagliato.

Tuttavia, non c’è motivo di non riempire la tua Borsa Extra con Ampolle di Purificazione, Ampolle di Resistenza e armi lanciabili, in modo da avere accesso a una vasta gamma di risorse quando ne hai bisogno.