IN seguito ai primi feedback ricevuti dagli acquirenti, NeoWiz ha deciso di semplificare alcuni aspetti del suo ultimo Lies of P (che noi abbiamo premiato in fase di recensione), attraverso un nuovo aggiornamento atto a introdurre numerosi cambiamenti nell’equilibrio di gioco, per renderlo leggermente più facile.

Secondo la patch note, sono state apportate modifiche ai mostri e ai boss presenti nel mondo di gioco, riducendo i loro punti ferita (HP) e aumentando alcune delle ricompense ottenute.

Ulteriori modifiche sono state apportate per quanto concerne la possibilità di azzerare le statistiche del personaggio per poterle riorganizzare come meglio si crede, semplificando il processo e rendendolo più orientato al far sperimentare i giocatori.

Entrando maggiormente nel dettaglio, alcuni mostri presenti nelle aree di gioco (quelli che dalla community sono stati rinominati “nemici Elite” in quanto appaiono una sola volta nel corso dell’avventura e non respawnano quando si interagisce con uno Stargazer) hanno visto una riduzione dei loro HP, insieme a un aumento delle possibilità di interrompere le loro azioni e una finestra di tempo più ampia per poterli stordire.

Per quanto riguarda i boss, l’Arcivescovo Caduto Andreus e il Re Dei Burattini hanno subito una diminuzione dei loro HP, mentre Simon Manus, e la sua variante, hanno visto una riduzione sia dei loro HP che del danno che erano capaci di infliggere.

Inoltre, è stata aumentata la frequenza con cui cadono gli oggetti necessari per migliorare le armi e i frammenti di Ergo in tutte le loro taglie. Per quanto riguarda i Frammenti di Stella, utili per evocare gli Spettri per venire incontro ai giocatori durante le Boss Fight, è stata ridotta la frequenza con cui venivano lasciati dai nemici sconfitti.

Complessivamente, queste modifiche dovrebbero rendere il gioco più equilibrato e godibile per i giocatori.

Sono state apportate modifiche anche all’Albero degli Zecchini d’Oro, utilizzato per riorganizzare il proprio personaggio. Ora i giocatori possono azzerare il livello del personaggio, dell’Organo-P e delle Braccia della Legione presso l’albero, e l’ammontare di monete d’oro richieste per effettuare l’operazione è stato ribilanciato, in modo tale che i giocatori possano sperimentare più liberamente nella costruzione del proprio stile di gioco.

Sono state, infine, apportate altre piccole modifiche, e risolte alcune problematiche tecniche. L’elenco completo dei cmabiamenti è consultabile nelle Patch Note su Steam.