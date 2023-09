NeoWiz, lo sviluppatore di Lies of P, ha sorpreso i giocatori con l’aggiunta, a poche ore dall’inizio della fase di acceso anticipato, del celeberrimo Denuvo, l’anti-tamper tanto malvisto dai giocatori PC.

Questa mossa è stata effettuata in maniera molto peculiare, andando a introdurre l’anti-tamper alle 04:20 del mattino del 15 settembre, ovvero una manicata di ore prima dell’apertura dell’accesso anticipato, cominciato alle 17 di ieri.

A far emergere, e confermare, la notizia dell’implementazione di Denuvo è stata la pagina SteamDB dedicata a Lies of P, la quale ha indicato un aggiornamento atto a introdurre un “Third party DRM” nel mezzo degli altri cambiamenti applicati al gioco prima della sua uscita.

Ovviamente la risposta da parte dei giocatori PC non si è fatta attendere, con i più restii nei confronti di Denuvo che hanno cominciato la solita querelle di insulti, minacce e richieste di rimborso per far fare dietrofront a NeoWiz. Il motivo principale delle proteste, risulta essere però, per certi versi, lecito, visto che si accusa NeoWiz di mancanza di trasparenza, poiché non avrebbe mai avvertito l’utenza della resenza, anche in un secondo momento, del tanto odiato anti-tamper.

Per chi non ne fosse a conoscenza, Denuvo viene spesso messo al centro delle discussioni inerenti i problemi di performance, in quanto pare che l’aggiunta dell’anti-tamper, crei sempre delle piccole problematiche proprio in questi termini. Ovviamente, come tutte queste tipologie di diatrib eda web, in molteplici casi viene usato come “cavallo di Troia” per attaccare questa o quella software house ma rimane indubbio che, in molteplici situazioni, è stato confermato che Denuvo generi dei, seppur minimi nella maggior parte dei casi, problemi di prestazioni.

Nonostante questa decisione dell’ultim’ora, Lies of P, il gioco d’azione ispirato a Pinocchio, ha ricevuto recensioni positive dalla stampa internazionale, anche noi lo abbiamo premiato per la sua capacità di ispirarsi alle produzioni FromSoftware senza strafare.

Per quanto riguarda l’accesso anticipato, infine, è già disponibile su PC, PlayStation e Xbox.