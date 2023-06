Tra gli indiscussi protagonisti del Summer Game Fest 2023, Lies of P è passato rapidamente dall’essere “un gioco su cui avere qualche aspettativa” a titolo attesissimo per questo 2023, complice non solo un gameplay che, come vi abbiamo raccontato nella nostra anteprima, pare molto solido e promettente anche sul lungo termine, ma anche e soprattutto una direzione artistica che, fondendo favola e orrore, ci ha ricordato subito lo splendido mondo tinteggiato da Bloodborne!

Parliamo di un titolo che, al momento, ha davvero tutti gli occhi addosso e che, non a caso, è anche entrato subito nella lista dei più acquistati in preorder nel corso degll’ultimo mese, e questo anche al netto di uscite importantissime ed ormai imminenti, come quella di Final Fantasy XVI. La notizia del giorno? Lies of P è disponibile, probabilmente in quantità molto limitate, ad un prezzo scontatissimo, con un preorder su eBay che, al momento, richiede appena 49,99€! Una bazzecola!

Parliamo di un prezzo davvero esiguo, ed il bello è che il preorder del gioco è scontato su tutte le piattaforme console sul quale il gioco verrà pubblicato, compresa PlayStation 4! Ovviamente, considerato il prezzo ridicolo, è logico presupporre che tale preorder andrà letteralmente a ruba e, per questo, vi consigliamo davvero di approfittarne subito, visto che non c’è alcuna informazione sul numero di scorte disponibili.

Soulslike che trae ispirazione da una fonte inaspettata, ovvero “Le avventure di Pinocchio” di Carlo Collodi, Lies of P è una cupa rivisitazione della celebre favola italiana e, in quanto tale, ha come protagonista proprio Pinocchio, un androide alla ricerca del misterioso signor Geppetto. Un viaggio cupo e pericoloso, che porterà il ragazzo tra le strade della città di Krat, un luogo modellato nello stile della Belle Époque, dove l’umanità è stata sconvolta dalla follia e si trova alla mercé di pupazzi assassini!

Pinocchio si troverà quindi a combattere per la sopravvivenza, utilizzando una serie di armi e braccia meccaniche intercambiabili, ognuna dotata di abilità speciali, incontrando nemici di ogni sorta, ma anche occasionali alleati, che lo aiuteranno nel realizzare il suo sogno di diventare umano.

Parliamo, insomma, di un esponente del genere soulslike che, almeno nelle premesse, promette di essere una piccola e inattesa hit, complice un sistema di gioco che, proprio come Bloodborne, premia l’aggressività del giocatore, e lo spinge a mantenere alta la frenesia delle sue combo di colpi.

Lies of P, insomma, promette di essere un’esperienza unica e coinvolgente, in cui la narrazione si mescolerà in modo sapiente ad esplorazione e combattimenti, in quello che potrebbe seriamente trasformarsi nel titolo più sorprendente del 2023!

Lies of P, insomma, promette di essere un'esperienza unica e coinvolgente, in cui la narrazione si mescolerà in modo sapiente ad esplorazione e combattimenti, in quello che potrebbe seriamente trasformarsi nel titolo più sorprendente del 2023!



