Durante il Summer Game Fest è stata finalmente svelata la data d’uscita di Lies of P, il souls-like con protagonista il Pinocchio di Collodi: il 19 settembre 2023. L’annuncio è arrivato con un nuovo magnifico trailer che potete vedere qui sotto.

Oltre al trailer e la data d’uscita, è stata svelata anche l’esistenza di una demo gratuita di Lies of P, disponibile per tutte le piattaforme in cui uscirà il gioco: PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One and Steam.

Lies of P è un avvincente gioco di avventura e mistero che mette i giocatori nel ruolo di un detective intento a risolvere un intricato caso. Ambientato in una città piena di segreti oscuri, l’opera offre una trama ricca di colpi di scena e intrighi, in cui i giocatori dovranno esaminare attentamente gli indizi, interrogare i sospettati e prendere decisioni cruciali che influenzeranno lo sviluppo della storia.

Inoltre, il gameplay di Lies of P presenta una combinazione avvincente di puzzle intricati e dialoghi rilevanti. I giocatori dovranno risolvere enigmi stimolanti e decifrare codici per avanzare nell’indagine, e le scelte fatte avranno un impatto significativo sulla trama e sulle relazioni con gli altri personaggi, rendendo ogni partita unica.