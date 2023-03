Annunciato da poco durante un evento digitale tutto dedicato al futuro di Paradox, Life by You è subito riuscito a ritagliarsi un importante spazio tra tutti quegli appassionati dei simulatori di vita. Parliamo di un genere apprezzato da molti, ma che ad oggi, oltre alla nota serie di The Sims, non ha molti altri franchise degni di nota. Per questo Life by You è presto riuscito ad attrarre su di sé tutta una serie di attenzioni non da poco, e finalmente oggi possiamo parlare di nuovi dettagli.

Dopo l’annuncio arrivato poco tempo fa, in queste ore Paradox Interactive ha mostrato qualcosa in più di quello che è il primo gioco in assoluto del nuovo team di sviluppo Paradox Tectonic; capitanato proprio da Rod Humble, l’autore che in passato ha lavorato proprio al franchise di The Sims con EA ed ex CEO di Second Life. Ora Humble ci riprova con Life by You, e un nuovo trailer ci mostra anche qualche succosa novità.

Life by You ha l’ambizione di essere il life sim più moddabile e aperto ai giocatori. Il gioco, infatti, consentirà ai giocatori di creare esseri umani e vivere la propria vita in un esperienza a mondo aperto privo di schermate di caricamento. Oltre a ciò, Paradox Tectonic conferma che la gran parte degli elementi presenti nel gioco saranno personalizzabili, compresi i modelli dei personaggi che i giocatori possono creare.

Arriviamo ora ad una delle novità che più interesserà chi stava già tenendo d’occhio questa esperienza in arrivo prossimamente. Paradox, in queste ore, ha svelato la data di lancio della versione in accesso anticipato di Life by You, e questo accadrà il prossimo 12 settembre 2023.

