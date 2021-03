Life Is Strange 3, sarà presentato la prossima settimana

Vi aspettate qualcosa di diverso rispetto ai precedenti? Ovviamente in seguito all’annuncio di un nuovo evento da parte di Square Enix nel quale saranno annunciati i piani per quest’anno fiscale, insieme a qualche nuovo dettaglio su dei nuovi titoli in uscita. Tra questi ovviamente non può mancare il prossimo capitolo della serie di Life is Strange. L’evento durerà circa 40 minuti e avremo l’occasione anche di “festeggiare” il 25esimo anniversario di Tomb Raider e quindi anche della nostra amatissima Lara.

Forse vedremo qualche annuncio anche per questo brand? Ancora non possiamo saperlo, ma alcune voci parlano di una collection contenente la nuova trilogia. Sarà possibile seguire l’evento il 18 Marzo sui canali di Square Enix. La cosa sicura riguardo Life is Strange è che vedremo completamente qualcosa di nuovo, cosi come ci suggerisce il bollino affisso vicino al titolo del gioco sulla locandina dell’evento. “ALL NEW” cosa significherà? Molto probabilmente ci sarà un cambio totale di personaggi e di poteri e magari dobbiamo aspettarci anche un cambio dei toni comunicativi che tanto appassionavano i videogiocatori della serie.

Anche se il secondo capitolo del franchise non ha avuto lo stesso clamore suscitato dal prima, era un’avventura che si lasciava giocare e che risultava essere molto godibile e ben narrata in molti momenti della storia. Inoltre sappiamo che non sarà presente neanche Final Fantasy XVI. Di conseguenza dobbiamo aspettarci la sua presenza in un’evento completamente dedicato? Oppure sarà presente all’interno di un prossimo State Of Play di Sony?

Let's gooo! Debuting March 18 at 10AM PDT, the first digital-direct #SquareEnixPresents the world premiere of the next @LifeisStrange, with a 40-min lineup set of new trailers & announcements from many of our upcoming titles https://t.co/IgHkawSCaE pic.twitter.com/VNYDFdoikR — Square Enix (@SquareEnix) March 11, 2021

D’altronde l’esclusiva temporale è troppo ghiotta per lasciarsi sfuggire la comunicazione del prodotto. Anzi, se ancora non avete recuperato una PS5 vi consigliamo caldamente di farlo. In queste settimane la catena GameStop ne mette sempre di nuove, l’importante come sempre, è arrivare prima degli altri. Chissà quando finirà questa situazione, in tal caso per ingannare l’attesa potete ascoltare il nostro nuovo podcast originale, in cui discutiamo di videogiochi.