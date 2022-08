Life is Strange: True Colors è stato il primo gioco della serie a essere rilasciato come pacchetto completo, aggirando la versione episodica su cui era basato il franchise. Ora, gli sviluppatori non riescono a immaginare di tornare indietro. Durante un’intervista con Rock Paper Shotgun, infatti, il senior narrative designer Philip Lawrence ha spiegato perché il team ha voluto provare qualcosa di nuovo con il sequel di Life is Strange che, seppur diviso ancora in capitoli, è stato lanciato come un unico pacchetto.

“Non riesco a immaginare che torneremo al modello episodico”, ha detto Lawrence. “La reazione è stata molto positiva. Penso che siamo stati attenti a mantenere quella struttura episodica, perché sembra piacere ai giocatori. Fa tutto parte del DNA di Life is Strange“. Anche se True Colors si è allontanato dal modello episodico, mantiene comunque la natura della narrazione televisiva, svelando la trama in modo strutturato come nei precedenti titoli.

Pensato più come una miniserie che come un videogioco, Life is Strange: True Colors offre ai giocatori l’opportunità di scegliere da sé il ritmo della narrazione. In questo modo, secondo gli sviluppatori, il titolo permette sia di fare un passo indietro e osservare con calma gli elementi di trama, sia di evitare l’attesa di un rilascio episodico e godersi il viaggio tutto d’un fiato. Lawrence, inoltre, sottolinea le differenze tra la sceneggiatura in un prodotto che nasce come episodico piuttosto che in una creazione omogenea. Life is Strange: True Colors, grazie al suo diverso modello, rende il processo creativo più coerente. Il non dover scrivere un intero episodio prima di concentrarsi sul successivo, permette di avere una storia ben definita già in partenza.

Scrivendo tutta la parte narrativa prima di dividerla in episodi, infatti, gli sviluppatori possono gestire al meglio ogni aspetto di essa. Square Enix non ha ancora annunciato l’intenzione di creare un nuovo capitolo della serie ma, a questo punto, non è da escludere questa possibilità in un futuro prossimo.