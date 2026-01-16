Il franchise di Life is Strange si prepara a tornare sotto i riflettori con un nuovo capitolo che sarà svelato ufficialmente il prossimo 20 gennaio. L'annuncio arriva in un momento particolarmente delicato per la serie, ancora scossa dalle polemiche che hanno investito Life is Strange: Double Exposure e dai conseguenti licenziamenti presso il team di sviluppo Deck Nine. La community, divisa tra entusiasmo e scetticismo, attende di scoprire se questo nuovo titolo riuscirà a riconquistare la fiducia dei fan dopo le criticità emerse nell'ultimo capitolo.

Il team di Life is Strange ha confermato un livestream che andrà in onda alle 19:00 ora italiana (18:00 per il Regno Unito, 10:00 PST, 13:00 EST) sul canale YouTube ufficiale. "Separate il reale dalle voci... Unitevi a noi per la rivelazione esclusiva del prossimo gioco di Life is Strange", recita la descrizione del video promozionale, un messaggio che sembra voler mettere ordine tra le numerose indiscrezioni circolate nelle ultime settimane.

Il reveal ufficiale arriva infatti a soli sette giorni da un leak significativo: un listing PEGI ha infatti anticipato non solo l'esistenza del nuovo capitolo, ma anche dettagli cruciali su trama e personaggi. Secondo quanto emerso dalla classificazione europea, il gioco si intitolerà Life is Strange: Reunion e vedrà il ritorno di due protagoniste amatissime dai fan: Max Caulfield e Chloe Price.

La sinossi ufficiale pubblicata sul sito PEGI rivela una premessa intrigante: "Chloe Price era la compagna temporale di Max Caulfield... Perderla è il più grande rimpianto di Max. Ora Chloe è arrivata alla Caledon University. Tormentata da incubi e ricordi impossibili, Chloe ha bisogno dell'aiuto di Max. Ma Max è già in crisi: tra tre giorni, un inferno mortale distruggerà il campus". Una setup narrativa che sembra voler affrontare direttamente le conseguenze delle scelte dei giocatori nel primo Life is Strange, tema che aveva generato forti malumori in Double Exposure.

Il contesto in cui arriva questo annuncio è infatti tutt'altro che sereno per Square Enix e Deck Nine. Life is Strange: Double Exposure, uscito a novembre 2024, ha provocato un'ondata di critiche dalla fanbase per la gestione della storyline di Max Caulfield e per aver sostanzialmente ignorato l'impatto delle decisioni cruciali prese dai giocatori nel capitolo originale. Le scelte narrative hanno deluso molti veterani della serie, che si aspettavano un maggior rispetto per le conseguenze delle loro azioni pregresse.

Le ripercussioni sono andate oltre le recensioni negative: secondo fonti interne, Double Exposure si è rivelato un flop commerciale per Square Enix, portando a una dolorosa ondata di licenziamenti presso Deck Nine. Il CEO Mark Lyons aveva commentato la situazione dichiarando: "È stata una decisione estremamente difficile e riflette i tempi complicati che la nostra industria sta attualmente affrontando". Una frase che testimonia le difficoltà del settore gaming, ma che ha lasciato l'amaro in bocca a molti sviluppatori coinvolti.

Con Reunion, Square Enix e Deck Nine hanno ora l'opportunità di riconquistare una community delusa e dimostrare di aver ascoltato le critiche. Il ritorno della coppia Max-Chloe, cuore pulsante del primo capitolo, rappresenta una chiara mossa per riportare la serie alle sue radici narrative e riallacciare il legame emotivo con i fan di lunga data. Resta da vedere se questa reunion sarà solo nostalgia o se il team saprà innovare mantenendo intatto lo spirito che ha reso Life is Strange un punto di riferimento nel panorama dei narrative adventure game.

L'appuntamento è dunque fissato per martedì 20 gennaio, quando finalmente scopriremo piattaforme di destinazione, finestra di lancio e soprattutto le meccaniche di gameplay che caratterizzeranno questo nuovo capitolo.