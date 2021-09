Life is Strange Remastered Collection, ufficiale la data di lancio

Il rinvio di Life is Strange Remastered Collection aveva lasciato un piccolo vuoto in coloro che volevano riscoprire le prime tre avventure della serie su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Di fatti, durante l’E3 2021 era stato svelato l’arrivo della remastered con una data di lancio ma due mesi dopo, assieme all’annuncio del DLC Wavelenghts di Life is Strange: True Colors, Dontnod ha rivelato che la collezione si sarebbe fatta aspettare ancora fino al 2022. Di fatti, fino a poche ore fa non sapevamo ancora quando avremmo potuto rivivere le storie che hanno fatto appassionare milioni di giocatori.

Dontnod ha però confermato che Life is Strange Remastered Collection sarà finalmente pubblicato il 1 febbraio 2022 su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Stadia, PC e in retrocompatibilità su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Ricordiamo che inclusi nel pacchetto ci saranno delle versioni rimasterizzate di Life is Strange e Life is Strange: Before the Storm, i primi due capitoli della serie che seguono vicende collegate narrativamente. Possiamo quindi aspettarci miglioramenti generali alla resa visiva, oltre che alle illuminazioni e un nuovo motore grafico.

Ad essere però un elemento molto interessante di Life is Strange Remastered Collection è una novità inedita per il primissimo capitolo, ovvero la presenza di espressioni facciali girate con motion-capture. Questa aggiunta renderà l’esperienza complessiva e la narrazione in generale ancora più immersiva e realistica. Sembrerebbe che lo stesso trattamento non sia stato fatto per Before the Storm, purtroppo, ma sappiamo già che saranno inclusi tutti i contenuti della deluxe edition originale.

Avremo quindi modo di giocare anche l’episodio Farewell, aggiunta che rende il pacchetto di Life is Strange Remastered Collection ancora più completo. Peccato per l’assenza di Life is Strange 2, che molti potrebbero lamentare, ma essendo stato rilasciato soltanto due anni fa potrebbe giustificare la scelta di Dontnod. Acquisterete questa nuova collezione per giocarla sulle vostre console di nuova generazione o in portabilità su Nintendo Switch? Fatecelo sapere commentando in calce.