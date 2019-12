Life is Strange su Switch: dipende tutto da Square Enix

Uno dei nuovi franchise che più ha preso piede nel panorama videoludico negli ultimi anni, raccogliendo i consensi di pubblico e critica, è senza ombra di dubbio alcuno Life is Strange, saga di Dontnot Entertainment e Square Enix.

Nonostante il grande successo riscosso la serie ad oggi non è però ancora mai sbarcata su Nintendo Switch. Un fatto decisamente singolare, soprattutto considerando come la formula di gioco delle opere di Dontnot Entertainmen tanto ben si adatti alle peculiari caratteristiche della piccola console ibrida di Nintendo.

A intervenire sulla questione, e ad accendere più di un filo di speranza nel cuore di moltissimi fan, sono stati direttamente nientepopodimeno che Michel Koch e Jean-Luc Cano, rispettivamente co-creative director e writer della seconda serie di Life is Strange.

Koch ha infatti dichiarato: “Ad essere onesto mi piacerebbe veramente molto. Si tratta di qualcosa che deve essere decio da Square Enix ma in definitiva, amando giocare con Nintendo Switch, mi piacerebbe tantissimo vedere la nostra saga anche sulla console Nintendo.” Anche Cano ha ribadito quanto affermato dal collega con queste parole: “La penso come Koch, amo Switch e mi piacerebbe tantissimo vedere Life is Strange 2 su tale console.”

Che ne pensate di questa notizia, vi piacerebbe giocare ai vari episodi della serie anche su Nintendo Switch od oramai conoscete a menadito quanto orchestrato da Dontnot Entertainment e Square Enix? Riacquisterete qualcuno di questi titoli anche sulla console nipponica o preferite giocarli altrove? Fateci sapere che ne pensate a riguardo direttamente nei commenti sotto questa notizia.