Life is Strange: True Colors arriva su Switch a breve! Ecco la (doppia) data di uscita

Nel corso della giornata odierna, Square Enix ha annunciato finalmente la data di uscita di Life is Strange: True Colors. Il gioco, non prodotto più da Dontnod Interactive ma da Deck Nine Games ha già debuttato su PlayStation 4, PlayStation 5, console Xbox e PC, ma mancava appunto la release date per la console ibrida del colosso nipponico. Release date che è arrivata nelle ultime ore del pomeriggio odierno.

L’annuncio è arrivato, come di consueto in questi casi, tramite i canali social del brand di Square Enix. Life is Strange: True Colors non arriverà su Nintendo Switch tardi in realtà, ma sono state comunicate ben due date di lancio distinte. Come mai? Semplicemente perché una fa riferimento alla versione digitale, mentre l’altra invece alla versione fisica.

La versione digitale di Life is Strange: True Colors sarà la prima ad arrivare. Il suo debutto nell’eShop di Nintendo è previsto per il 7 dicembre 2021, quindi tra poco meno di due settimane. Discorso diverso, invece, per l’edizione fisica: il suo arrivo nei negozi è infatti previsto per il 25 febbraio 2022. La versione fisica si può già prenotare su Amazon, oltre che sullo shop di Square Enix. Vi informiamo però che non sono previste edizioni speciali o edizioni da collezione: stando a quanto dichiarato da Square Enix, infatti, la versione fisica del titolo includerà solamente la scheda di gioco per la console.

We are pleased to announce that #LifeIsStrange #TrueColors will be available on the #NintendoSwitch eShop on December 7 2021 and for physical purchase on February 25 2022. Available to pre-order now: https://t.co/ieuQ0ZUoKA pic.twitter.com/tRqi8PDl6d — Life is Strange (@LifeIsStrange) November 24, 2021

Al momento dell’annuncio però Square Enix e Deck Nine Games non hanno ancora pubblicato un trailer di gameplay della versione Nintendo Switch del gioco. Non è da escludersi però che il publisher nipponico e lo sviluppatore statunitense non possono lanciarlo in prossimità dell’uscita. Vi aggiorneremo non appena ci saranno ulteriori dettagli in merito e continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.