Durante Summer Game Fest 2023, Sega e RGG Studios hanno ufficialmente condiviso il gameplay trailer di Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name (esatto, questo è il nome completo del gioco), spin-off della saga in arrivo su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC tramite Windows e Steam il 9 novembre 2023.

Inoltre, è stato aperto il pre-order del gioco, la cui ricompensa è il pacchetto dei combattenti leggendari, che include Daijo, Majima e Saejima.

Il gameplay presenta due stili di combattimento in cui i giocatori possono passare tra lo stile Yakuza e lo stile Agente in un combattimento corpo a corpo viscerale. Con lo stile Yakuza, è possibile infondere terrore nei nemici scatenando mosse incredibilmente aggressive alimentate dalla forza e lo stile unico di Kiryu. In alternativa, si può aumentare l’intensità con lo stile Agente, sferrando colpi con velocità e precisione assolute e utilizzando una serie di gadget ad alta tecnologia come fili elettrificati per stordire i nemici e poi farli volare via.