Uno degli annunci più inaspettati ed entusiasmanti avvenuti durante lo scorso State of Play è senza ombra di dubbio Like a Dragon Ishin. Sebbene il titolo non potrebbe dire nulla ai più, si tratta del remake del capitolo prequel di Yakuza ambientato nel Giappone feudale. Il trailer pubblicato la scorsa sera ha mostrato molto del nuovo gioco di Ryu Ga Gotoku Studio e SEGA, comprese diverse parti di gameplay e la presentazione di personaggi che ci faranno compagnia in questa vecchia/nuova avventura.

Essendo stato presentato durante il recente State of Play, Like a Dragon Ishin è stato segnato in uscita solamente sulle console PlayStation 4 e PlayStation 5, lasciando intuire a molti appassionati come il nuovo remake targato Ryu Ga Gotoku fosse una delle prossime esclusive di terze parti PlayStation. La verità, però, è ben diversa e l’abbiamo potuta scoprire solo qualche ora dopo la trasmissione targata Sony, svelandoci l’anima multipiattaforma del titolo.

Il nuovo Like a Dragon Ishin non uscirà solo sulle console PlayStation, ma come viene sottolineato all’interno del più recente post pubblicato sull’account Twitter ufficiale del team, scopriamo come il nuovo remake sarà disponibile anche su altre piattaforme come: Xbox Series X|S, Xbox One e PC tramite Steam. Che siate veterani della serie Yakuza o meno, potrete godere di questo capitolo ambientato nel passato più remoto dell’universo a partire dal prossimo gennaio 2023.

Like a Dragon: Ishin! launches on February 2023 for PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows, and Steam! Watch the announcement trailer here: https://t.co/S3jtCQfjcI#LikeADragonIshin pic.twitter.com/4kddnbHzJC — RGG Studio (@RGGStudio) September 13, 2022

Come abbiamo potuto vedere dal trailer d’annuncio, oltra a notare la presenza di volti noti per gli appassionati del franchise, ritroviamo il combattimento più improntato all’azione rispetto alla rivoluzione da JRPG nella saga principale. Sebbene nel remake ritroviamo la dicitura Like a Dragon, il prossimo capitolo principale della saga Ryu Ga Gotoku tornerà a riabbracciare le dinamiche da JPRG a turni nei combattimenti, mentre in questo remake il team ha deciso di rimanere fedele al titolo originale.