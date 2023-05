Arrivato sul mercato appena pochi mesi fa, Like a Dragon: Ishin! è solo l’ultimo capitolo della popolarissima serie che, almeno da noi, una volta si chiamava “Yakuza”, e che recentemente ha cambiato nome forse per meri motivi di diffusione commerciale. La cosa curiosa? Non parliamo di un titolo regolare della serie, quanto di uno dei suoi diversi spin-off, e del secondo ambientato indietro nel tempo dopo il precedente Kenzan, che era arrivato, però, praticamente solo sul mercato giapponese ai tempi di PS3.

Premiato dalla nostra redazione con un convintissimo 8 pieno, Like a Dragon: Ishin! è un titolo divertente, vasto e davvero intrigante dal punto di vista narrativo, e la buona notizia è che, anche al netto della sua recente uscita, questo splendido titolo Sega è oggi in sconto, in edizione PS5, addirittura del 32%! E fidatevi, val davvero la pena dargli un’occhiata!

In questo modo, potrete acquistare Like a Dragon: Ishin! al prezzo scontatissimo di appena 40,98€, contro gli originali 59,99€ necessari per l’acquisto! Un prezzo davvero invitante per un gioco che, come abbiamo detto anche in fase di recensione, potrebbe accompagnarvi per moltissime ore!

Ambientato nel tardo periodo Edo e, per la precisione, in quella che viene chiamata fase Bakumatsu (tra il 1853 ed il 1867), Ishin non è, come molti ritengono, un remake del primo spin off della serie Yakuza, ovvero “Ryū ga Gotoku Kenzan!”, ma un gioco a sé, che riprende dal suo predecessore solo l’idea della divagazione a tema storico, utilizzando come protagonista un personaggio dell’epoca.

E così, se con Kenzan, che per altro è ambientato quasi due secoli prima, avevamo vestito i panni del leggendario spadaccino Miyamoto Musashi, in Ishin vestiremo invece i panni del samurai Sakamoto Ryōma che, in un clima di grande incertezza e turbamento sociale, ed alla ricerca dell’assassino del suo Mentore, finirà invischiato in una cospirazione per il rovesciamento dello shogunato Tokugawa!

Caratterizzato da quel connubio che ha reso celebre la serie originale, e che vede al centro di tutto una forte componente narrativa, profonda ed interpretata in modo magistrale e drammatico dagli attori digitali, Ishin si propone con un gameplay molto simile alla serie principale, in cui combattimenti armati o meno, ed un mucchio di missioni ed attività secondarie, andranno ad animare quella che è la lunga e stratificata avventura di Sakamoto Ryōma, in un mix che ha consacrato questo capitolo come uno dei più variegati ed interessanti mai prodotti per questa serie!

Divertente, ricchissimo di cose da fare, e carico di quella verve, talvolta “assurda” tipica della serie originale, Like a Dragon: Ishin! è un titolo davvero ottimo, ed è perfetto da giocare in attesa di quelle che saranno le grandi uscite del mese di giugno! Per questo, vi invitiamo ad acquistarlo subito, consultando la pagina Amazon dedicata all’offerta prima che vada esaurito, o che l’offerta termini del tutto.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!