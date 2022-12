Tutti coloro in attesa di Like a Dragon: Ishin avranno ancora molto da spolpare prima del loro acquisto. In questi giorni SEGA e RGG Studio hanno pubblicato il primo combat trailer dedicato alla nuova fatica di casa Yakuza. La violenza è tanta come anche il feeling familiare di un nuovo frammento narrativo che sembra promettere molto.

Il video è stato pubblicato direttamente sul canale YouTube di Sega accompagnato dalla seguente descrizione: “Estrai la tua arma preferita, che sia una lama da samurai, un’arma da fuoco dell’era feudale o le nude nocche della tua mano! Affronta combattimenti viscerali che ti consentono di alternare tra quattro diversi stili di battaglia: Swordsman, Gunman, Wild Dancer e Brawler. Dai un’occhiata alle potenti abilità e alle mosse eleganti che ti aspettano in Like a Dragon: Ishin! In arrivo il 21 febbraio 2023”.

Dalle immagini la situazione si spiega da sola, mostrando un gameplay apparentemente fluido in fase di scontro e soprattutto senza troppi filtri. Il sangue scorre a fiumi in questo nuovo combat trailer di Like a Dragon: Ishin che non si premura di nascondere quasi nulla agli appassionati, mettendo in mostra gran parte delle future possibilità fra cui potranno scegliere.

Questo nuovo capitolo della serie Yakuza si svolge durante gli ultimi anni del periodo Edo, quando finì lo shogunato Tokugawa. In termini di storia, è ambientato nel 1860, con al centro la storia di un protagonista che cercherà di limare gli equilibri di una terra afflitta da alcune ombre.

In attesa del 21 febbraio 2023, riportando che Like a Dragon: Ishin uscirà su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S, vi ricordiamo che il titolo non avrà alcun doppiaggio di nessun tipo al di fuori delle voci giapponesi originali. Questa cosa, ovviamente, renderà felici tutti i linguisti più puristi.

