Un nuovo video gameplay dedicato a Like a Dragon: Ishin! ci mostra sia la Night Mode, sia alcuni interessanti scontri con i boss lungo il cammino. Per chi non lo sapesse la Night Mode, almeno in base a quanto riportato da Gamingbolt, non è altro che una modalità alternativa attraverso cui gli appassionati potranno affrontare l’avventura del titolo, segnando il proprio cammino con scontri più duri.

Al centro dell’azione, in questo specifico caso, troviamo proprio il protagonista di Like a Dragon: Ishin!, Sakamoto Ryoma, intento a sfruttare le sue tecniche per avanzare mano a mano, sfoggiando anche le cosiddette carte abilità, alternando attacchi all’arma bianca con l’utilizzo di un’arma dalla breve distanza.

Nel gameplay suddetto di Like a Dragon: Ishin!, pubblicato sul canale YouTube di IGN USA, abbiamo quindi la possibilità di dare un’occhiata a questa particolare modalità di gioco, cominciando a farci un’idea sia sugli stili generali che potremo adottare in game, sia sulla fluidità dell’azione al centro di questo nuovo capitolo.

Il filmato, inoltre, consente di dare anche un’occhiata all’ambientazione del nuovo titolo targato SEGA (incastonata in un periodo storico lontanissimo da tutti gli altri videogiochi della saga, ma comunque apparentemente immerso come in passato), valutandone l’estetica e cominciando a entrare nel mood generale che i dialoghi e gli avvenimenti di trama potranno offrire, con un movimento che sembra libero all’interno di un contesto dettagliato. Con i combattimenti, comunque, affiora la reale anima di questo videogioco, fatto di scontri diretti e di abilità particolari, le quali vanno a legarsi, a livello iconografico, anche con i capitoli precedenti (tipo Like a Dragon, poi uscito anche su PS5), generando una sorta di ibrido dalle caratteristiche anche magiche.

Vi ricordiamo che Like a Dragon: Ishin! Sarà disponibile dal 21 febbraio 2023 per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC, portando avanti una saga che nel corso degli anni è riuscita a trovare e costruirsi un suo seguito anche fuori dal Giappone.