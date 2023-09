Se siete alla ricerca di un gioco lungo, ricco di attività e che sia anche foriero di una trama coinvolgente e stratificata, allora vi suggeriamo di non perdervi questa ottima offerta Amazon, grazie alla quale potrete acquistare a prezzo scontatissimo l’edizione PS5 dello splendido Like a Dragon: Ishin!, ovvero uno degli ultimissimi capitoli della popolarissima serie un tempo nota in occidente come “Yakuza”, e che recentemente ha cambiato nome forse per meri motivi di diffusione commerciale.

Parliamo di un titolo molto particolare, ambientato durante lo shogunato Tokugawa ed in cui vestiremo i panni di un samurai realmente esistito, Sakamoto Ryōma, alla ricerca dell’assassino del suo mentore! Un titolo davvero ottimo, passato, purtroppo, un po’ in sordina, e che oggi può essere vostro a soli 30,98€, con un risparmio del 40% rispetto al prezzo originale di 59,99€, il che non è affatto male!

Like a Dragon: Ishin!, chi dovrebbe acquistarlo?

Like a Dragon: Ishin! è davvero un titolo consigliato a tutti, specie perché trattandosi di uno spin off, per altro ambientato secoli prima della serie originale, non richiede da parte del giocatore alcuna conoscenza pregressa in termini di personaggi e/o trama. In tal senso è il gioco ideale per chi vorrebbe imparare a conoscere (e magari capire) le meccaniche e il successo della serie principale, oltre che essere un titolo davvero ottimo per chiunque voglia tuffarsi in un titolo narrativo, e dall’ottima caratterizzazione.

Ricchissimo di attività, e con un gameplay accessibile e mai punitivo, Like a Dragon: Ishin! è un’esperienza, a nostro parere, davvero consigliata anche a quanti sono alla ricerca di un videogame che faccia da “riempitivo” tra le varie uscite di questo 2023 o, perché no, magari da giocare in attesa dell’arrivo di giochi attesi ed imminenti come Spider-Man 2 e Assassin’s Creed: Mirage.

Venduto solo al lancio a prezzo pieno, Like a Dragon: Ishin! è stato spesso protagonista di ottimi sconti, con prezzi che hanno spesso oscillato attorno ai 44 euro, o poco più. In tal senso, il prezzo appena proposto è certamente il migliore che si sia mai registrato per questo gioco, quanto meno per l’edizione PS5 venduta su Amazon, attestandosi così come il più basso di sempre. Insomma, diremmo davvero che non c’è incentivo migliore all’acquisto in questo momento, specie considerando che, viste le continue oscillazioni di prezzo, non è detto che esso non torni a risalire, seppur di poco.

Divertente, ricchissimo di cose da fare, e carico di quella verve, talvolta “assurda” tipica della serie originale, Like a Dragon: Ishin! è un titolo davvero ottimo, ed è perfetto da giocare in attesa di quelle che saranno le grandi uscite di fine anno! Per questo, vi invitiamo ad acquistarlo subito, consultando la pagina Amazon dedicata all’offerta prima che vada esaurito, o che l’offerta termini del tutto.

