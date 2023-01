Annunciato nel corso dell’ultimo TGS, Like a Dragon! Ishin si prepara a sbarcare su PC e console il 21 febbraio 2023. A poco meno di un mese dalla release, SEGA ha deciso di aggiornare i requisiti del gioco, che ricordiamo essere un porting del gioco del 2014 che debuttò solamente in Giappone nel 2014.

Partiamo dai requisiti. Essendo un gioco abbastanza “vecchiotto”, non ci sono requisiti ovviamente impossibili. Certo, i consigliati sono comunque abbastanza al passo con i tempi, anche se ovviamente non richiedono componenti moderni. Per esempio, per poter far girare il gioco a 1080p e 60 frame al secondo sono necessarie una GPU come la GeForce RTX 2060 da 6GB e appena 8GB di RAM (oggi lo standard è tra i 16 e i 32GB). Requisiti accessibili a buona parte dei giocatori PC, soprattutto anche per quanto riguarda lo spazio libero: “appena” 60GB di spazio su hard disk richiesto. Scopriamo poco più in basso tutte le specifiche tecniche:

Requisiti minimi (1080p e 30 frame al secondo):

Processore: Intel Core i5-3470, 3.2 GHz e AMD Ryzen 3 1200, 3.1 GHz

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 960, 2 GB e AMD Radeon RX 460, 2 GB

DirectX: Versione 12

Memoria: 60 GB di spazio disponibile

Scheda audio: Windows Compatible Audio Device

Requisiti consigliati (1080p e 60 frame al secondo)

Processore: Intel Core i7-4790, 3.6 GHz o AMD Ryzen 5 1600, 3.2 GHz

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce RTX 2060, 6 GB o AMD Radeon RX Vega 56, 8 GB

DirectX: Versione 12

Memoria: 60 GB di spazio disponibile

Scheda audio: Windows Compatible Audio Device

Oltre ai requisiti, è stata ufficializzata anche la presenza di un anti tamper, che dovrebbe proteggere il gioco dalla pirateria. Per Like a Dragon: Ishin!, SEGA e Ryu Ga Gotoku Studio hanno scelto Denuvo. si tratta di un DRM decisamente poco apprezzato dai giochi, responsabile (almeno secondo alcuni) di impattare significativamente sulle prestazioni di un gioco. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.

