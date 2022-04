La due giorni inaugurale per celebrare l’apertura dell’Akidragon Game Arena, frutto della combinazione tra la tecnologia all’avanguardia di E-Blue e il progetto di Akidragon, ha unito, sotto alla bandiera dell’amore per il gaming, tantissimi ospiti d’eccezione e oltre 400 persone accorse da tutta Italia.

Il lungo show è iniziato sabato 23 aprile, all’interno del centro commerciale “Il Giulia” di Trieste, dove un fiume in piena di gamer e appassionati si è riversato nella Akidragon Game Arena. Una sala dotata di simulatori di realtà virtuale e driving simulator Teleios di altissimo livello ha accolto i numerosi ospiti, assieme a 18 tra i più importanti streamer, youtuber, gamer e cosplayer del panorama italiano.

L’evento si è dipanato per 48 ore, interamente dedicate al gaming e all’intrattenimento, dove giocatori di grosso calibro e celebri cosplayer hanno interagito e condiviso momenti di gioco. Tutto è cominciato alle 15:30 di sabato, quando la sala è stata svelata ai tanti ragazzi e ragazze presenti all’evento. Una volta tagliato il canonico “nastro”, gli appassionati accorsi per la presentazione hanno potuto vedere in anteprima la Akidragon Game Arena, al cui interno si trovavano già i primi pro player pronti ad accogliere i gamer di tutta Italia.

Le danze sono state ufficialmente aperte dalla “Tana dei Goblin” con uno stand dedicato ai giochi da tavolo mentre alle 16 diverse star del game web italiano hanno preso parte attiva al programma, sfidando gli altri giocatori presenti all’evento nelle loro rispettive specialità.

“Gioca con il tuo streamer” è stato lo spazio dedicato ai Mini Game con protagonisti Freneh, Lele Giaccari e Cousik. Mentre, nel weekend del Gran Premio di Imola 2022, la Formula 1 occupava un posto di eccezione all’interno della Akidragon Game Arena grazie alla partecipazione di Supergashbell.

Non poteva, ovviamente, mancare FIFA 22 che, assieme a David Rubino e Mr. Flame, si è ritagliato uno spazio importante all’interno dell’inaugurazione, permettendo ai giocatori di tutta Italia di ricevere dritte, consigli e suggerimenti tattici dai due celebri giocatori.

Prima del gran finale di giornata, Fortnite ha calcato il palco con un’immensa Battle Royal a squadre assieme a due ospiti d’eccezione quali Xiuder e Chrinjottv. A chiudere la serata è stata di nuovo la Formula 1 che, in questo caso, ha visto sfidarsi gli 8 streamer in una intensa gara a F1 2021.

Domenica è stato il secondo giorno di celebrazioni per l’inaugurazione della Akidragon Game Arena, giornata che si è aperta con le finali del torneo di Rocket League, trasmesse anche sul canale Twitch del famoso Lauridis. A seguire, fino alle 14, è stato il turno dei tornei dedicati a Magic The Gathering, organizzati da Ticket To Play Mestre.

Dalle 14 alle 17 sono stati i colorati costumi di cosplayer del calibro di Elizabeth Rage, Leon Chiro, Ambra Pazzani e Seshira Sandy a colorare le sale della Akidragon Game Arena. I ragazzi sono stati, inoltre, immortalati in un graffito a tema League Of Legends, realizzato dalle sapienti mani del writer Nauni69.

BeronZ scrive la storia: il freestyler nel Guinness dei primati

All’Akidragon Game Arena c’è stato anche un momento da record, con Andrea Barone (noto ai più come BeronZ) intento a battere il Guinness World Record per la più lunga sessione di freestyle live, cercando di segnare il traguardo delle 38 ore continuative e riuscendo pienamente in questa impresa titanica.

Un risultato incredibile, avvenuto nella notte di domenica 24 aprile e trasmesso sul suo canale Twitch. Al termine della sessione, BeronZ ha dichiarato:

Sono anni che mi alleno per questo record del mondo. All’inizio non ero serio, lo dicevo per scherzare. Iniziando a streammare su Twitch avevo trovato un modo per allenare fisico e mente tutti i giorni e, da quello che era un sogno, ora potrebbe diventare realtà. Attendiamo la conferma da parte di Guinness World Record ma siamo più che fiduciosi, dato che abbiamo rispettato in ogni dettaglio le linee guida richieste. Ringrazio i ragazzi della mia community e Akidragon per aver creduto in me e avermi fornito la splendida location all’interno della nuovissima esport arena di Trieste.

Ora Guinness World Record dovrà verificare il materiale prodotto dallo streamer per validare il corretto svolgimento di tutta la sfida e il conseguente superamento. Se volete recuperare la live, la potete trovare attraverso questo link.

L’inaugurazione della Akidragon Game Arena è stata, quindi, una due giorni dedicata a ogni forma di gaming, pensata per riunire ogni tipologia di giocatore e creare delle interazioni reali e umane con streamer, cosplayer, pro gamer e content creator provenienti da tutta Italia.

Siamo felici di aver ospitato personaggi di grandissimo profilo e di aver, finalmente, visto nascere questa Game Arena. Vedere così tanti appassionati divertirsi e interagire con i propri idoli è per noi motivo di grande soddisfazione. Voglio ringraziare la città di Trieste che ci ha permesso di offrire un’esperienza di gioco nuova e unica in Italia. Un grazie speciale alla tecnologia all’avanguardia di E-Blue, che mette a disposizione tutta una serie di strutture che sono sicuro abbiano trasportato ogni giocatore presente in un contesto immersivo e avvincente. Fabio Asinardi, Co-Founder di Gold Fox Gaming

In conclusione vi ricordiamo che a supportare l’inaugurazione della Akidragon Game Arena di Trieste ci sono stati diversi partner fra cui figurano Elettrofox Computer, azienda di longevità ultratrentennale nell’assistenza informatica e nello sviluppo di postazioni gaming d’élite, l’azienda Virtual Play, iconici produttori di simulatori per la realtà virtuale, e Salvatore Papa (founder di SPstudios), imprenditore ed esperto di finanza agevolata.

Tra i tanti partner di valore incontrati nella realizzazione di questo progetto c’è anche l’imprenditore Piero Coin, che da un anno ha sposato il progetto Akidragon, garantendo oggi un nuovo servizio al centro commerciale “Il Giulia” e dando il via a una collaborazione sinergica e strategica in ottica futura.

Inoltre, l’organizzazione dell’evento ha visto la partecipazione della Lega Esport, la società sportiva di Maurizio Ragno, che si occupa di consulenza in ambito gaming ed esport, nonché punto di riferimento per tutte le Associazioni Sportive Dilettantistiche, i team esport e le società che vogliono ottenere il miglior risultato nel panorama videoludico nazionale. L’Akidragon Game Arena di Trieste, infine, punta a diventare un punto di riferimento nel panorama degli esport italiani grazie agli sforzi congiunti di Gold Fox Gaming ed E-Blue Gaming.