Il prossimo 28 aprile, giusto un paio di settimane prima del lancio ufficiale dell’attesissimo The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, arriverà sul mercato una bellissima Nintendo Switch OLED in edizione limitata dedicata al titolo. Una versione della console serigrafata a tema a dir poco bellissima.

Sulla parte frontale della base è raffigurato il noto stemma di Hylia della serie The Legend of Zelda, mentre il retro della console e i Joy-Con dorati hanno un design ispirato a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Un prodotto, quindi, decisamente bello da vedere e che con ogni probabilità diventerà anche parecchio ambito tra i collezionisti: assicuratevene una copia finché è ancora disponibile direttamente su Amazon.

Vi ricordiamo, inoltre, che questa bellissima Nintendo Switch OLED in edizione limitata NON contiene al suo interno il gioco The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, che deve quindi essere comprato a parte.

Oltre che da GameStop, come vi avevamo prontamente comunicato qualche giorno fa, questa bellissima Nintendo Switch OLED in edizione limitata per The Legend of Zelda Tears of the Kingdom è quindi ora disponibile anche su Amazon. Potete assicurarvene una copia, con tutte le garanzie e le sicurezze di Amazon, e prepararvi al lancio dell’attesissimo seguito di Breath of the Wild, comodamente da questa pagina.

Oltre alla possibilità di acquistare in preordine questa bellissima desideratissima Nintendo Switch OLED in versione limitata per The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, esistono anche molte altre offerte in circolazione.

