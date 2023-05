La Xbox Home non ha mai certamente brillato per estetica, anzi a dire il vero sono anni che gli appassionati e possessori della console targata Microsoft, si lamentano per un’interfaccia poco chiara e visivamente rivedibile.

Couldn't have made this happen without your feedback. Stay tuned, the new Xbox Home experience is coming soon pic.twitter.com/aByQSbdHyg — Xbox (@Xbox) May 1, 2023

Oltre al fatto che i box sono troppo grandi, la posizioni degli stessi coprono un buon 80% di sfondo, rendendo inutili sia i wallpaper animati che quelli fissi presi dagli screenshot.

Ebbene, finalmente il team di Xbox ha lavorato per migliorare la schermata principale della console, rendendola non solo più chiara, ma anche più bella da vedere, con gli sfondi ora belli visibili. Chiaramente l’ispirazione proviene dalla miglior home del momento, quella PS5 e lo si può constatare dalla semplicità estetica

La nuova Xbox Home arriverà nel corso delle prossime settimane (forse già il prossimo mese) tramite un aggiornamento su tutte le console. Non è chiaro se arriveranno anche ulteriori impostazioni non segnalate, ma non appena Microsoft divulgherà comunicati più precisi non mancheremo di segnalarvele.

Cosa ne pensate di questa redesign? Vi convince? Fatecelo sapere nello spazio riservato ai commenti.