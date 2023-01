Se siete appassionati di Nintendo, molto probabilmente conoscerete gli Amiibo, ovvero piccole statuette raffiguranti alcuni dei personaggi più iconici dei giochi del colosso giapponese, che oltre a dare dei bonus nel loro titolo di riferimento sono oramai diventati dei veri e propri oggetti da collezione. Alcuni sono infatti diventati talmente rari da essere quasi introvabili, e tra questi vi è quello di Kazuya, ora incredibilmente disponibile su Amazon!

L’Amiibo di Kazuya, personaggio presente in Super Smash Bros. ma proveniente dal franchise di Tekken, è attualmente venduto a soli 19,99€. Considerando la rarità di questa figure, si tratta di un’occasione davvero imperdibile se siete dei collezionisti e volete aggiungere Kazuya alla vostra selezione di statuette Nintendo.

Nel caso in cui non siate esperti di Amiibo ma ne siate incuriositi, vi spiegheremo brevemente in cosa consistono. Si tratta di statuette interattive dotate di un sensore NFC, che viene letto dall’apposito sensore collocato sulla Switch (o su altre console Nintendo, come il 3DS o la Wii U) in modo da provocare un effetto diverso a seconda del gioco. Per esempio, possono venire sbloccati costumi, armi e oggetti da collezione, che altrimenti non sarebbero reperibili.

Alcuni Amiibo sono molto comuni e si possono reperire facilmente, mentre altri, a causa del basso numero di copie prodotte o dell’interruzione della commercializzazione da parte di Nintendo, sono diventati talmente rari da venire venduti anche a centinaia di euro. Insomma, trovarne uno raro a un prezzo così basso è dunque un vero colpo di fortuna, che difficilmente ricapiterà a breve!

Dato che le scorte dell'Ambiibo di Kazuya termineranno molto probabilmente a breve, vi consigliamo di completare l'acquisto il prima possibile, rimandandovi alla pagina Amazon dedicata al prodotto.

In essi troverete informazioni sempre aggiornate su tutte le migliori offerte in corso sui vari store. Il tutto con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport.

