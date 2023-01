Nonostante Valve si sia dimostrata molto attiva negli ultimi anni, con la release di Steam Deck e Half-Life Alyx, l’isteria e la voglia di nuovi giochi direttamente prodotti da Gabe Newell non si ferma mai. E così, a ogni minimo movimento in merito, i fan comincio a dare il meglio di loro stessi, con ipotesi e speculazioni basate praticamente sul nulla.

Come riportato online, su SteamDB è comparsa una nuova inserzione, chiamata “Valve Event Upload”. Al suo interno si trova solo un file di configurazione, ma tanto è bastato per mandare i fan in visibilio, tanto che sul nulla sono già state avanzate diverse ipotesi. La prima, ovviamente, porta il nome Half-Life e secondo alcuni potrebbe essere il preludio al reveal di un nuovo gioco, magari destinato alla realtà virtuale oppure di un improbabile gioco di strategia in tempo reale (RTS).

La verità, però è nettamente più amara. Questo particolare evento, infatti, potrebbe anche rivelarsi semplicemente una nuova iniziativa, come per esempio dei nuovi sconti. Ed è proprio questa l’ipotesi più accreditata, almeno secondo noi. Se i saldi natalizi termineranno nella giornata di oggi, infatti, a marzo o aprile sarà già ora di rimettere mano al portafogli, complice l’arrivo dei saldi di primavera.

La verità è però una soltanto: se davvero Valve sta lavorando a un nuovo gioco, non ne sapremo qualcosa in più almeno fino alla sua release o al massimo qualche mese prima. A differenza di altri publisher e sviluppatori, la società di Gabe Newell è infatti bravissima a nascondere qualsiasi tipo di progetto, tanto che difficilmente i leaker sono in grado di avere conferme o certezze in merito. Insomma, come da tradizione quando si parla di Valve, sarà necessario avere tanta pazienza. Per ora il nostro consiglio, però, è quello di concentrarsi su ciò che abbiamo. E sì, ci sono davvero tanti giochi che ci possono aiutare a ingannare l’attesa.