Little Hope: data di uscita del “seguito” di Man of Medan svelata da un leak?

Little Hope è il nuovo titolo horror di Supermassive Game, il secondo capitolo della “The Dark Pictures Anthology”, una sorta di enciclopedia contenente alcuni racconti dell’orrore che saremo chiamati ad affrontare pad alla mano. L’episodio Little Hope è il secondo tassello della serie, sequel diretto del precedente Man Of Medan che ha visto protagonisti cinque ragazzi in vacanza su una imbarcazione al largo della Polinesia francese.

Nelle ultime ore, il nuovo racconto interattivo di Supermassive Games è stato protagonista di un leak da parte di Idle Sloth, il quale ha citato un listino della tedesca Saturn. All’interno del catalogo viene riportata una presunta data d’uscita prevista per il 15 giugno 2020 con tanto di prezzo di vendita fissato a circa 29,99 euro.

German Retailer #Saturn leaks Release Date and Details for #TheDarkPictures: Little Hope 🗓️ Release Date: 15th of June 2020

💶 Price: €29.99https://t.co/bumjRYcXse pic.twitter.com/y2WzmaPJwc — Idle Sloth 🙅🏻‍♂️1️⃣2️⃣❎ (@IdleSloth1984) March 27, 2020

Attualmente il leak in questione non è stato confermato da nessuna fonte ufficiale, restiamo in attesa quindi di un comunicato da parte del publisher, Bandai Namco. The Dark Pictures Anthology: Little Hope vedrà come protagonisti quattro studenti del college insieme al loro professore, impegnati a sfuggire e a svelare i misteriosi avvenimenti della piccola cittadina Little Hope. Proprio come avvenuto col suo predecessore, la struttura del gameplay si basa sui dialoghi interattivi tra i personaggi protagonisti dell’incubo. I giocatori saranno quindi chiamati a prendere decisioni che inevitabilmente influenzeranno in bene o in male il corso della storia, con tanto di quick time event da gestire nelle fasi più angoscianti.

Non mancherà ovviamente, la figura del Curatore. Questo particolare personaggio di cui si sa ancora ben poco, sarà voce narrante e guida per i giocatori. Il corso della storia sarà interrotto da quest’ultimo, che commenterà le scelte assunte dai giocatori e allo stesso tempo elargirà consigli utili ma abbastanza criptici da decifrare.

Prima di salutarci, vi invitiamo ulteriormente a prendere con la dovuta cautela l’informazione di questo leak, il quale non è stato ancora confermato ne da Supermassive Games e neppure da Bandai Namco.