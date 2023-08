La Gamescom 2023 ha portato seno un annuncio straordinario per gli amanti dell’horror e dell’avventura: Bandai Namco, e il rinomato sviluppatore Supermassive Games, hanno svelato che stanno lavorando a Little Nightmares 3. Questo nuovo capitolo alla serie è stato presentato durante l’eccezionale spettacolo dell’Opening Night Live di stasera, suscitando parecchio scalpore per i fan della serie.

Little Nightmares 3 ci trasporterà in un incubo post-apocalittico completamente nuovo, come possiamo constatare dal primo trailer ufficiale. Qui due coraggiosi fratelli, si troveranno a collaborare per affrontare innumerevoli minacce soprannaturali che mineranno il loro viaggio. La tensione e il mistero si intrecceranno in un’ambientazione da brividi, del tutto inedita per la serie.

Un aspetto interessante, rivelato proprio sul palco dell’Opening Night Live, è la possibilità di affrontare l’oscura avventura sia in solitaria che in compagnia di un amico, grazie alla modalità cooperativa. Nel trailer sono stati, inoltre, mostrati degli intriganti puzzle ambientali che richiederanno la cooperazione tra i due protagonisti. Questa nuova dinamica promette di portare un tocco di innovazione, e di sfida, all’esperienza a cui siamo stati abituati.

Le novità, però, non si fermano al gioco. Il team di sviluppo di Little Nightmares 3 ha annunciato con entusiasmo “The Sounds of Nightmares”, un podcast di sei emozionanti episodi che accompagnerà gli ascoltatori dietro le quinte del progetto, consentendo ai fan di scoprire i retroscena, le ispirazioni e le creazioni che hanno plasmato il gioco.

I giocatori non dovranno attendere troppo a lungo per immergersi nell’oscurità di Little Nightmares 3. Il gioco è atteso nel corso del 2024 su PC e console ma, al momenot, non è stata ancora annunciata una data precisa. Supermassive Games dovrà però impegnarsi per riuscire a garantire un’esperienza di gioco avvincente e piena di suspense, capace di stupire, ancora una volta, gli appassionati di horror e platform bidimensionali, che hanno amato alla follia i due capitoli precedenti.