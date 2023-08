Per quanto mi riguarda, la sorpresa più inaspettata — e gradita — dell’Opening Night Live di due giorni fa è stata l’annuncio di Little Nightmares 3. Ho giocato, amato e odiato (a ogni morte) i primi due capitoli della saga, e sono caduta nello sconforto quando Tarsier Studios annunciò che non vi avrebbe più lavorato. Abbiamo ora scoperto che il testimone è passato a Supermassive Games, ma forse non è il caso di disperarsi.

Durante la Gamescom 2023, infatti, ho avuto modo di vedere in anteprima Little Nightmares 3, con una breve sessione hands-off in cui due membri del team hanno giocato per noi una piccola porzione dell’opera. Questa rapida esperienza è bastata, però, per rassicurarmi, giacché sembra che la saga sia passata in buone mani, con Supermassive Games che è riuscita a ricreare l’atmosfera tipica della serie horror, sebbene con un’ambientazione e un gameplay completamente rinnovati.

Piccoli incubi… con un amico

L’innovazione più grande del nuovo capitolo a differenza dei precedenti è l’introduzione della modalità co-op online, che permetterà a due giocatori, un po’ come in It Takes Two, di prendere parte insieme all’avventura. Nel caso in cui siate da soli, però, potrete godervi comunque la storia, con l’altro personaggio che verrà comandato dall’Intelligenza Artificiale. Inoltre, qualora ve lo steste chiedendo, il multiplayer non funzionerà anche in locale: il team ha affermato che sarebbe stato impossibile creare la giusta atmosfera con uno split-screen, preferendo, quindi, optare unicamente per l’online.

In Little Nightmares 3 vestiremo i panni di due nuovi personaggi, Low e Alone (solo io ho notato il gioco di parole?), i quali si ritrovano intrappolati nella Spirale, un’ambientazione completamente nuova rispetto a Le Fauci e composta da diversi luoghi uniti insieme dalle illusioni. Esattamente come nei precedenti capitoli saremo minuscoli rispetto al resto del mondo, e dovremo fare i conti con degli esseri umani dall’aspetto disturbante e che hanno un unico obiettivo: catturarci e ucciderci.

Supermassive Games, almeno per quanto ho avuto modo di constatare, sembra essere riuscita nell’arduo — e per nulla scontato — incarico di riuscire a ricreare l’atmosfera inquietante e mai sicura tipica di Little Nightmares, in cui a ogni cambio di inquadratura sorge inevitabilmente l’ansia che un nemico possa farsi avanti e che, dunque, sia arrivato il momento di iniziare a correre o nascondersi. Tornerà, infatti, la meccanica per la quale non ci dovremo far beccare dal raggio di luce irradiato dall’occhio del boss, ma ci saranno anche tante novità.

Sia Low che Alone, infatti, saranno equipaggiati con un arma: il primo possiede un arco con cui è possibile, tra le altre cose, colpire i nemici e spezzare corde; il secondo, invece, possiede una chiave inglese con cui, ad esempio, sfondare muri, far muovere ingranaggi e, ancora una volta, colpire gli avversari. Ovviamente la cooperazione tra i due sarà fondamentale per risolvere i tantissimi puzzle presenti nel gioco e per far fuori chiunque gli sia ostile.

La storia di Little Nightmares 3 sarà composta da differenti capitoli, ognuno con un’ambientazione diversa. Durante l’anteprima ho avuto un assaggio della cosiddetta Necropoli, una landa desolata e desertica ricca di elementi in legno e luoghi angusti; viste le ottime premesse non posso far altro, dunque, che attendere trepidante maggiori informazioni sul titolo, come la data d’uscita ufficiale. Per ora, infatti, sappiamo solamente che il rilascio avverrà nel corso del 2024 su tutte le piattaforme, comprese le console old-gen.

Tirando le prime somme su Little Nightmares 3

Insomma, Little Nightmares 3 è stato annunciato come un fulmine a ciel sereno, e fortunatamente l’anteprima sembra aver dissipato le nuvole che si erano formate in seguito al cambio di team. L’ambientazione e il gameplay sembrano, infatti, essere completamente coerenti con ciò che abbiamo imparato a conoscere e amare nei precedenti capitoli, e l’aggiunta della modalità co-op rende l’esperienza ancor più ricca, portando due giocatori a collaborare per riuscire a scappare dalla Spirale e dalle minacce che si nascondono nell’ombra.