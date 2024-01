Live Service in caduta libera nel 2024, PlayStation potrebbe accusare il colpo

Secondo le previsioni del giornalista Jason Schreier di Bloomberg, nel 2024 i giochi live service sperimenteranno un notevole declino, con Sony che ne subirà le conseguenze a causa degli ingenti investimenti effettuati in questo settore.

Schreier ammette che questa previsione era in parte prevedibile, considerando gli eventi attuali. Sony, o meglio la divisione PlayStation, ha già rinviato sei dei dodici giochi live service pianificati per il 2024, principalmente per problemi di qualità, oltre ad aver cancellato il progetto "Factions", il titolo multiplayer dedicato all'universo di The Last of Us.

Sin dalla metà degli anni 2010, le aziende di videogiochi hanno cercato di emulare il successo di Destiny e Fortnite creando i propri live service, giochi progettati per generare entrate a lungo termine dopo il lancio iniziale. Jason Schreier

La tendenza negativa è evidente, con importanti attori del settore, come Bungie e Epic Games, che hanno affrontato licenziamenti di massa nel 2023 a seguito di risultati deludenti.

Schreier prevede un destino simile per giochi attualmente in sviluppo da lungo tempo, come Skull and Bones di Ubisoft e Suicide Squad: Kill the Justice League di Warner.

Entrambi i titoli, con oltre cinque anni di sviluppo e costi stimati tra le otto e le nove cifre, sembrano destinati al fallimento ancor prima del loro lancio. Il motivo è molto semplice ed è lo stesso che accomuna queste future produzioni a titoli quali Anthem, Lawbreakers, Knockout City e moltissimi altri.

Arrivare anni in ritardo rispetto a chi definisce un nuovo trend, può risultare controproducente, specialmente se non si ha fra le mani un IP forte o un'idea rivoluzionaria. Cominciare lo sviluppo di nuove IP nel momento in cui sul mercato si stanno affermando delle realtà molto forti, altro non genera che uno spreco di risorse e di tempo.

Un caso iconico? World Of Warcraft, il cui impero è stato scalfito solamente da Final Fantasy XIV che, in virtù di un brand incredibilmente noto, di un supporto sorprendente e di un continuo scambio di opinioni con la propria community, è riuscito dove altri hanno miseramente fallito.

La situazione di Sony PlayStation, nello specifico, è particolarmente critica. Nel 2022, l'azienda ha sorprendentemente annunciato l'intenzione di pubblicare dieci giochi live service nei prossimi anni. Tuttavia, ha già cancellato diversi di essi, e Schreier ritiene che possano esserci ulteriori cancellazioni in vista.

Il panorama dei giochi live service è in rapida evoluzione, con molte aziende che cercano di emulare il successo di titoli iconici. Tuttavia, la saturazione del mercato, la competizione feroce, la necessità di mantenere l'interesse a lungo termine dei giocatori e, soprattutto, considerare il tempo che i videogiocatori possono dedicare a questo tipo di produzioni, stanno portando a sfide significative.

Le previsioni di Schreier mettono in guardia sull'effettiva sostenibilità di questa strategia e sulla necessità per le aziende di adattarsi ai cambiamenti del settore.