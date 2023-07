Se siete appassionati di LEGO e desiderate arricchire la vostra collezione con un set a tema videogiochi, non potete perdervi il set Collolungo di Horizon Zero Dawn: Forbidden West disponibile su Amazon. un prezzo imperdibile da Prime Day. Al momento, potrete acquistarlo al prezzo speciale di soli 76,91€, ma vi consigliamo di essere veloci poiché la forte domanda potrebbe esaurire le scorte in poche ore.

Questo set comprende ben 1222 pezzi e rappresenta con grande precisione una delle macchine iconiche del famoso gioco Horizon Zero Dawn: Forbidden West. Essendo un articolo da collezione così interessante, che torna disponibile solo per un breve periodo, vi consigliamo di procedere all’acquisto mentre è ancora disponibile online. Non lasciatevi scappare questa opportunità unica!

Questo meraviglioso esemplare di Collolungo vi permetterà di sperimentare l’arte della costruzione con intelligenza, catturando tutti i dettagli autentici di questa straordinaria macchina. Il design LEGO riproduce con maestria la testa a forma di disco, le antenne sporgenti dal collo, le strutture simili a una coda e le lunghe gambe, rendendo il modello alto 34 cm, largo 23 cm e profondo 17 cm. Questo set include anche la fantastica minifigure di Aloy e un osservatore: Aloy, la protagonista di Horizon, è equipaggiata con il suo arco e la sua lancia, mentre l’osservatore può essere personalizzato con occhi blu, gialli o rossi a seconda dei vostri gusti.

L’espositore incluso aggiunge dettagli interessanti, creando l’atmosfera perfetta. Potrete ammirare un albero di betulla costruito con mattoncini, l’erba alta e un semaforo arrugginito avvolto da una vite, che richiama la memoria di una civiltà passata. Se doveste incontrare qualche difficoltà durante la costruzione, potrete seguire la guida passo-passo fornita nel libretto di istruzioni e scoprire la storia di come i designer LEGO abbiano creato questo modello che rappresenta l’universo di Horizon. Non lasciatevi sfuggire l’opportunità di dare vita a questa fantastica creazione LEGO e di esplorare l’incantevole mondo di Horizon

