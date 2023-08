Nell’attesa che arrivi sul mercato il bellissimo ed attesissimo Super Mario Wonder (a proposito, lo avete già prenotato?), vi segnaliamo che su Amazon è tornato in offerta un prodotto davvero imperdibile per qualsiasi fan Nintendo, specie perché parliamo di un articolo celebrativo, ormai ritirato dal mercato, e dunque disponibile in quantità piuttosto limitate.

Stiamo parlando dello splendido Game & Watch dedicato Super Mario Bros, arrivato sul mercato nel 2020 per celebrare il compleanni di Mario, per poi essere rimosso qualche tempo dopo, e che ha trasformato il prodotto in un vero e proprio pezzo da collezione!

Questo significa, in sostanza, che i Game & Watch dedicati Super Mario Bros presenti sul mercato sono gli ultimi disponibili e, per questo, riuscire a portarsene a casa uno, specie se a prezzo scontato, non è cosa da sottovalutare! Per questo, sarete felici di sapere che, su Amazon, questo splendido pezzo da collezione è oggi disponibile a soli 39,90€, contro un prezzo che, ormai, si aggira facilmente attorno ai 50 euro, se non di più.

Certo, la spedizione del venditore non è immediata, ma il prezzo è davvero ottimo, specie ora che queste piccole console celebrative si avviano, inesorabilmente, verso il loro definitivo “out of stock”.

Ma cosa contiene il Game & Watch di Super Mario? Diverse piccole chicche: anzitutto la versione giocabile dell’originale Super Mario Bros, a cui si aggiunge anche Super Mario Bros.: The Lost Levels, conosciuto da noi come “Super Mario Bros 2”. A questi si aggiunge poi il classico gioco per Game & Watch “Ball”, qui in una versione dedicata a Mario, ed ovviamente un orologio digitale con 35 differenti animazioni, tutte a tema Mario.

Per il resto, parliamo di una console portatile leggera e sfiziosa, dalla colorazione celebrativa e dal design perfettamente in linea con i classici Game & Watch, ma dotata di un ottimo schermo LCD e di batteria ricaricabile tramite USB-C.

Ciò detto, non ci resta che invitarvi ad acquistare subito questo simpatico prodotto, specie perché non è dato sapere a quanto ammontino le riserve del rivenditore! per questo, vi invitiamo a consultare subito la pagina Amazon dedicata al Game & Watch, così che possiate portarvelo subito a casa a prezzo scontato prima che esso vada esaurito o, peggio, che l’offerta volga al termine.

