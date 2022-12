Da quando Disney ha acquisito la licenza di Star Wars, si è subito data da fare per rilanciare il brand soprattutto nel mercato dei videogiochi. La licenza di Guerre Stellari, una volta esclusiva di Electronic Arts, ora è in mano a più sviluppatori, tra cui Ubisoft, che con la sussidiaria che ha dato i natali a The Division sta lavorando a un misterioso gioco che potrebbe essere davvero vicinissimo a un reveal ufficiale.

Come facciamo a credere che lo Star Wars made in Ubisoft si mostrerà a breve? Semplice: lo studio è al momento alla ricerca di playtester. L’annuncio è stato diffuso su Twitter, ma se pensate di poter provare l’avventura prodotta dallo studio di sviluppo svedese, beh, purtroppo abbiamo brutte notizie.

“Stiamo cercando playtester per il nostro progetto su Star Wars”, si legge nel cinguettio lanciato nelle ultime ore. “Se vivete nei pressi di Malmo, vorremmo tanto che vi iscriveste”. Insomma, niente “smart working” o remoto. Per poter mettere le mani sul nuovo videogioco in sviluppo presso Ubisoft Massive è necessario poter raggiungere Malmo con facilità. In realtà lo studio non esclude di scegliere anche altri candidati, ma al momento lo svolgimento di questi test è nei loro ufficili e sarà data la priorità alle persone che soddisfano il requisito principale, ovvero la possibilità di raggiungere gli uffici nel più breve tempo possibile.

We are looking for playtesters for the Star Wars Project! If you live near Malmö, we would love for you to sign up. https://t.co/rSw5iQvhXV pic.twitter.com/JdLsAIhAnu — Massive Entertainment – A Ubisoft Studio (@UbiMassive) December 16, 2022

A questo punto, con i playtest che si svolgeranno nel corso delle prossime settimane, è molto probabile che Ubisoft decida di svelare il suo nuovo progetto su Star Wars nel corso del 2023. Non è esclusa, infatti, una presentazione durante l’estate, magari durante l’E3 2023 o qualche altra kermesse come la Summer Game Fest. La nostra è ovviamente solo una ipotesi, che però risulta molto plausibile. Non ci resta dunque che attendere, ma forse, per la prima volta dall’annuncio, siamo quasi vicini a scoprire la vera natura di questo nuovo gioco.