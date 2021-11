Lo streamer che ha battuto il record di abbonati su Twitch passa a YouTube

Negli ultimi due anni le piattaforme streaming hanno raggiunto un picco di ascolti inimmaginabile, semplicemente da record. Il fatto, ovviamente, è dovuto alla pandemia che ha portato milioni di persone in tutto il mondo a cominciare ad affacciarsi a questo mondo scoprendo streamer su Twitch ma anche su YouTube. Da tempo la piattaforma di Amazon e quella di Google si sfidano cercando di accaparrarsi determinati influencer capaci di portare più pubblico possibile facendo aumentare inevitabilmente gli introiti. Proprio in questi giorni pare che un grosso streamer di Twitch abbia lasciato la piattaforma per abbracciare Youtube.

Stiamo parlando di Ludwig Ahgren, particolarmente famoso e importante negli Stati Uniti, conosciuto principalmente per essere un commentatore di eSports. Sebbene questa notizia sia abbastanza irrilevante sotto alcuni punti di vista, bisogna precisare che è un grande colpo per YouTube che riesce ad accaparrarsi una presenza significativa di Twitch con più di tre milioni di followers annessi.

A testimoniare questo passaggio, un curioso video pubblicato proprio dallo stesso streamer davvero cinico sotto certi versi. Sebbene possa sembrare un attacco diretto nei confronti di Twitch, pare che la piattaforma abbia apprezzato il breve filmato augurando il meglio a Ludwig per il suo futuro. C’è da considerare che il 25enne sulla piattaforma di Amazon era ritenuto uno dei capisaldi, battendo il record di tutti gli abbonati, raggiungendo un picco di 283.066.

Ludwig è solo l’ultimo della lista che è passato da Twitch a YouTube. Qualcosa sta pure succedendo, probabilmente dovuto alle incredibili restrizioni della piattaforma viola che stanno frenando molte persone, anche nel nostro paese. Vedremo quindi in futuro cosa accadrà, fatto sta che Amazon perde una figura estremamente importante, e probabilmente non sarà nemmeno l’ultima. Fateci sapere la vostra opinione con un commento qui sotto nella sezione dedicata.