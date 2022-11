Sebbene non sembri a un primo sguardo, il periodo videoludico che stiamo vivendo è uno dei più cangianti da diversi anni a questa parte. Basti pensare a tutte le acquisizioni a cui abbiamo assistito negli anni scorsi, e di quanti cambiamenti sono già stati effettuati all’interno del settore proprio grazie a queste acquisizioni. Ancora oggi sentiamo di studi, o intere compagnie, acquistate dai grandi colossi, e tutto ciò è successo ancora una volta qualche istante fa, quando Krafton, gli autori di PUBG, ha annunciato di aver acquisito Neon Giant.

I ragazzi di Neon Giant sono già noti per aver sviluppato e rilasciato The Ascent, un titolo dalle forti tematiche e ambientazioni cyberpunk. Il gioco è uscito nell’estate del 2021 ed è riuscito ad attirare le attenzioni degli amanti delle esperienze ricche d’azione in visuale isometrica. Con quest’opera di debutto il team svedese è riuscito a farsi notare per diverse qualità, e ora arriva la notizia che li vede coinvolti nell’acquisizione da parte del colosso sud coreano Krafton.

L’annuncio è stato reso noto giusto qualche istante fa, con Krafton che non si è solamente limitata a renderci nota questa sua nuova importante acquisizione. Il colosso asiatico ha tenuto ad annunciare anche che i ragazzi di Neon Giant sono già al lavoro sul proprio secondo progetto. Questa volta si tratterà di qualcosa di molto più ambizioso rispetto a The Ascent, con il titolo in sviluppo che viene descritto come uno sparatutto in prima persona ambientato in un mondo open world.

Questa nuova ed inaspettata acquisizione è solo una delle ultime concluse di recente da parte di Krafton, con il colosso sud coreano che ha fatto una buona incetta dii team talentuosi. Alla neo-acquistata Neon Giant, infatti, il portfolio di team degli autori di PUBG può contare i nomi di: PUBG Studios, Striking Distance Studios (autori di The Callisto Protocol) e Unknown Worlds (autori di Subnautica).