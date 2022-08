In questo periodo storico, molte delle compagnie videoludiche stanno tornando a puntare parecchio sul gioco in portatile. Uno degli hardware più in voga di questi tempi è sicuramente Steam Deck, ma sempre più realtà stanno cercando la propria strada per proporre nuovi hardware per chi ama giocare in totale libertà e portabilità. Ad aggiungersi alla lista ora c’è anche Logitech, con la compagnia svizzera che ha da poco svelato la propria G Gaming Handheld.

La nuova console portatile targata Logitech si presenta come un hardware dalle dimensioni molto simili alla fortunatissima Nintendo Switch, ma le similitudini tra le due piattaforme non terminano qui. Un altro aspetto che trova ispirazione dalla console ibrida della grande N è la dashboard, con una serie di icone quadrate che capeggiano nel centro dello schermo e con una serie di icone più piccole sui lati alti del quadro.

In un’altra immagine trapelata su Twitter, poi eliminata a causa di un reclamo di DMCA, possiamo notare alcune delle app supportate da questo nuovo prodotto portatile di Logitech. Per citarne alcune, possiamo vedere le più classiche Chrome e YouTube, ma oltre a queste sbucano anche le icone Xbox, Nvidia e Steam. Tornando alle similitudini con Nintendo Switch, invece, anche il posizionamento dei tasti e delle levette analogiche ricordano molto da vicino quanto fatto da Nintendo con la propria attuale console.

Al momento mancano ancora una sequela di dettagli sulla piattaforma, ma Logitech promette un lancio entro la fine dell’anno. Sembra quindi che Steam Deck stia per trovarsi un rivale che, allo stesso tempo, propone agli appassionati una sorta di alternativa, dato che l’hardware G Gaming Handheld si basa su un sistema operativo Android che può anche eseguire giochi in cloud.