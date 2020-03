Logitech G, rinnovato l’accordo con McLaren per il racing

Logitech G ha annunciato oggi del rinnovato accordo con McLaren, dando cosi il via a un nuovo anno per il mondo del racing eSportivo. Le due aziende combineranno il loro know-how all’interno del mondo automobilistico e dell’e-racing. “Logitech G ha sostenuto gli sforzi relativi agli eSport di McLaren fin dall’inizio, e sono lieto di estendere questa partnership tra i due gruppi. Logitech G è unica nei processi e nei modi di collaborare con i propri partner per creare la migliore esperienza e i migliori prodotti per i giocatori“, ha detto Mark Waller, amministratore delegato vendite e marketing presso McLaren Racing.

“Siamo entusiasti di offrire una nuova G Challenge ai giocatori e aprire una nuova porta nel mondo delle corse.” Logitech G e McLaren sono state in prima linea nell’esplosione del fenomeno e-racing attualmente in corso. “McLaren è un pioniere nel settore automobilistico e nel mondo iper-competitivo della Formula 1.

Siamo entusiasti di poter continuare la nostra partnership e ampliare il nostro impegno a favore di una visione condivisa che eleva l’e-racing all’interno del mondo del gaming e oltre,” ha detto Vincent Borel, general manager gaming simulation. “Insieme a McLaren, creeremo un’esperienza di e-racing emozionante che accenderà la passione e lo spirito della competizione in tutti noi.” Il mondo dell’e-racing sta crescendo sempre di più, nell’ultimo anno il campionato della Formula 1 ha investito tantissimo e pochi giorni fa, la scuderia Ferrari ha presentato i suoi giocatori.

Il mondo dell’eSports con il passare dei mesi, sta diventando sempre più importante soprattutto in questi tempi di difficoltà ed emergenza. Vi è ancora più interesse verso questo business da chi non può far competere gli sportivi in un campo o in pista, scegliendo quindi il virtuale per far gareggiare i campioni. Speriamo che alla fine di quest’anno, l’eSport diventi sempre più presente, non solo nel resto del mondo ma sopratutto nel nostro bel paese.