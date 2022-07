Nella giornata di oggi Logitech ha presentato la propria nuova Aurora Collection. Si tratta di una una nuova serie di prodotti per il gaming che include le cuffie G735, la tastiera wireless G715, la tastiera G713, il mouse wireless G705 e ben otto accessori per la personalizzazione. Questa nuova collezione è stata pensata per essere gender inclusive, e non gender exclusive, e si rivolge alle esigenze e ai desideri delle gamer, ma anche ai giocatori che sono sempre alla ricerca di un design vivace e di un’esperienza curata in ogni dettaglio.

“Gran parte dell’industria dei videogiochi è rimasta ancorata all’idea del ‘one-size-fits-all’. Ma questo non rispecchia l’ampia gamma di consumatori che si concentrano sull’espressione personale e sul gioco per divertimento, e certamente non si adattava all’impegno di Logitech di fornire soluzioni per tutti i giocatori. Quando abbiamo analizzato i nostri prodotti per il gaming, ci siamo resi conto che avremmo potuto fare di più e con Aurora Collection abbiamo creato una collezione gender inclusive, incentrata sul comfort, l’accessibilità e la vivacità, che sostiene il nostro impegno a lungo termine per consentire a tutti di sperimentare la gioia del gaming”, ha dichiarato Ujesh Desai, Vice President and General Manager di Logitech G.

La collezione Aurora è stata concepita sulla base del feedback delle gamer di tutta la community ed è stata realizzata da un team Logitech di donne leader nell’innovazione, nel design, nella progettazione e nel marketing. La collezione è stata creata per soddisfare i desideri e le esigenze di gioco di una fetta di videogiocatori e per re-immaginare un futuro del gaming in cui la gender-inclusivity sia saldamente presente.

Il processo di progettazione è stato guidato dai seguenti tre principi: