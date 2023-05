Da tanto attendevate la possibilità di mettere le mani sulla nuova console a marchio Logitech? Al momento, è possibile preordinare la Logitech G Cloud su Amazon al prezzo minimo garantito! Infatti, sullo store, avrete la possibilità di assicurarvi il prodotto a soli 369,99€!

La console in questione vi assicura il meglio del gaming su cloud, in modo tale da provare centinaia di videogiochi AAA, fino a 1080p 60fps senza alcuna necessità di fare download o upgrade hardware via Wi-Fi. Dunque, un’occasione da non farvi scappare!

Ma vediamo nel dettaglio le caratteristiche che contraddistinguono Logitech G Cloud! In primis, potrete vivere un’esperienza di gioco coinvolgente con touchscreen Full HD da 7″ con frequenza di aggiornamento a 60 Hz e, in più, un esperienza di gioco a schermo intero 16:9.

La batteria è ideata appositamente per durare oltre le 12 ore di durata e il peso di appena 463 g è l’ideale per giocare comodamente tutto il giorno praticamente ovunque: a casa, sul letto, al parco, a casa di amici o dove preferite! Inoltre, non solo supporta velocità Wi-Fi fino a oltre 800 Mbps su una connessione a 5 GHz ma è progettata perfino per lo streaming!

Infatti, è dotata di un processore ottimizzato per ridurre la latenza per il cloud gaming e di una radio Wi-Fi ottimizzata per ridurre le interferenze del segnale, Non meno importante, l’integrazione con Xbox Cloud Gaming e NVIDIA GeForce NOW che vi garantisce accesso a ulteriori servizi cloud tramite l’app Google Play Store.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi al preorder della console, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto!

