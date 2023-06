Siete alla ricerca di un volante da gaming con cui rendere le vostre sessioni di gioco più realistiche e immersive? In tal caso vi consigliamo il Logitech G29, il più venduto su Amazon e oggi scontato del 40%!

Potrete, infatti, spendere solamente 247,52€ invece di 409,99€ per il volante, ma non solo. Avrete anche l’opportunità di optare per il pagamento a rate a tasso zero con Cofidis, una linea di credito affidabile e che offre un servizio completamente gratuito.

Il Logitech G29, con la sua licenza ufficiale di Sony, è il volante ideale per tutti i giocatori che vogliono vivere un’esperienza di guida straordinaria. Che la vostra piattaforma sia PlayStation 4 o 5 o PC, questo accessorio vi farà sentire come se foste al volante di un’auto reale, dato che l’alta precisione dello sterzo e la sensibilità incredibile dei pedali vi trasporteranno direttamente nella pista.

Grazie alla tecnologia innovativa del feedback di ritorno di forza a due motori, il volante simulerà la sensazione delle gomme che affrontano curve e terreni diversi. Inoltre, la periferica è stata progettata per offrirvi un’incredibile stabilità di guida, riducendo al minimo il rumore e le vibrazioni provenienti dalle varie componenti.

Non dovrete nemmeno preoccuparvi di dover imparare a utilizzare il Logitech G29, dato che i controlli di gioco sono facilmente accessibili e vi permetteranno di immergervi immediatamente nelle gare. Con il tastierino direzionale, i pulsanti, le leve al volante e gli indicatori luminosi a LED che vi avviseranno quando è il momento di cambiare marcia, avrete tutto a portata di mano per una guida perfetta.

Ciò detto, vi suggeriamo di dare subito un’occhiata alla pagina Amazon dedicata al Logitech G29. Il nostro consiglio è quello di approfittarne il prima possibile, dato che sia l’offerta che le scorte disponibili potrebbero esaurire a breve.

