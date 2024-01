Queste cuffie gaming oggi vi costano QUASI LA META'! (-47%)

Se state cercando delle cuffie gaming wireless di alta qualità senza dover svuotare il portafoglio, le Logitech G435 LIGHTSPEED sono la scelta perfetta per voi! Attualmente disponibili su Amazon al sorprendente prezzo di soli €46,49, anziché €87,99, queste cuffie offrono uno sconto del 47% che rende l'affare ancora più irresistibile.

Logitech G435 LIGHTSPEED, chi dovrebbe acquistarlo?

Le Logitech G435 LIGHTSPEED sono dotate della tecnologia wireless LIGHTSPEED e Bluetooth a bassa latenza, garantendo una straordinaria libertà di movimento durante le sessioni di gioco su PC, PS4, PS5, Nintendo Switch e smartphone. Grazie ai driver da 40 mm e alla compatibilità con Dolby Atmos e Windows Sonic, potrete godere di un suono immersivo e perfettamente bilanciato.

Estremamente leggere, con soli 165g di peso, e dotate di morbidi cuscinetti auricolari in memory foam, queste cuffie offrono un comfort eccezionale anche durante lunghe sessioni di gioco. I microfoni integrati assicurano una trasmissione vocale chiara e priva di disturbi, mentre la batteria di lunga durata (18 ore) elimina la necessità di ricariche frequenti. Da notare anche l'impegno ambientale, poiché le cuffie contengono materiali riciclati e sono certificate CarbonNeutral.

A €46,49, le Logitech G435 LIGHTSPEED rappresentano un'opportunità unica, con uno sconto del 47% sul prezzo consigliato. Ideali per chi cerca un'esperienza di gioco con audio di alta qualità e comfort prolungato, queste cuffie di Logitech sono un acquisto che vi lascerà senza parole. Non fatevi sfuggire questa occasione: unisciti alla qualità Logitech per rendere ogni momento di gioco indimenticabile e sostenibile.

