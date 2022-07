Sempre più spesso ci troviamo a commentare annunci relativi a remake di grandi classici videoludici, ma ormai i team di sviluppo e i publisher del settore stanno cominciando a mettere mano anche su una serie di titoli non proprio popolari o conosciutissimi dal grande pubblico. È esattamente questo il caso di Lollipop Chainsaw Remake, il neo annunciato ritorno in pompa magna di uno dei titoli più folli, caciaroni e demenziali che siano mai apparsi all’interno del mercato videoludico.

Lollipop Chainsaw è un titolo action molto particolare uscito nel 2012 su console PlayStation 3 e Xbox 360, in cui la cheerleader Juliet Starling si trova a dover sopravvivere in un mondo infestato dai non morti. Il gioco, sviluppato dal noto Suda51 e dal suo team Grasshopper Manufacture, è diventato presto un cult per quella generazione videoludica, e tra le molte curiosità presenta una sceneggiatura scritta dal noto regista cinematografico James Gunn.

In queste ore il publisher Dragami Games ha annunciato che è attualmente in lavorazione un remake di Lollipop Chainsaw, il quale sta venendo sviluppato da Yoshimi Yasuda, il produttore originale dell’IP. Il remake uscirà nel corso del 2023, anche se non è ancora stato annunciato su quali piattaforme. Lo sviluppo è stato affidato a una combinazione dello staff originale, incluso Yasuda come produttore, e parte del nuovo staff di Dragami Games.

Non viene citata la presenza di Goichi Suda all’interno di questo grande ritorno di Lollipop Chainsaw, ma lo stesso Yasuda ha tenuto a dichiarare quanto segue: “Noi, lo staff di sviluppo originale di Lollipop Chainsaw, pensiamo al gioco come un qualcosa di molto prezioso e non volevamo lasciarlo in un limbo in cui i giocatori non possono giocarci. Pertanto, abbiamo acquistato la proprietà intellettuale da Kadokawa Games e abbiamo deciso di svilupparne un remake”.