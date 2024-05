London Studios chiude oggi i battenti, il saluto del team

Attraverso una decisione che ha segnato la fine di un'era, Sony ha annunciato la chiusura definitiva del suo PlayStation London Studio. Questo provvedimento segue l'annuncio di febbraio riguardo una vasta ristrutturazione che ha portato al licenziamento di circa 900 dipendenti, equivalente all'8% della forza lavoro della divisione PlayStation.

Il team di London Studio, che per oltre due decenni è stato un fulcro di talento nell'industria dei videogiochi, ha condiviso un commovente messaggio di addio attraverso il proprio account ufficiale su X. "Per oltre 20 anni, London Studio è stato la casa di alcune persone dotate di un talento eccezionale e meravigliose, all'interno dell'industria videoludica", si legge nel messaggio. "Mentre chiudiamo i battenti, e andremo avanti per nuove avventure, volevamo mandarvi un sentito ringraziamento, a tutti i giocatori e colleghi passati e presenti, che ci hanno supportato nel corso degli anni".

Prima della sua chiusura, il London Studio stava lavorando su un nuovo gioco per PS5, descritto come il progetto più ambizioso del team. Questo avrebbe dovuto includere componenti di multiplayer online e ambientazioni in una versione fantasy di Londra. Purtroppo, con la chiusura dello studio, il gioco è stato cancellato insieme a tutti i lavori in corso. Nel corso degli anni, il London Studio aveva sviluppato titoli amati come SingStar e diversi giochi per l'accessorio EyeToy.

L'industria dei videogiochi saluta così uno dei suoi studi più storici, ricordando le innovazioni e l'impatto che il London Studio ha avuto nel corso degli anni.