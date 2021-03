Loop Hero: il rogue-like Devolver è il nuovo fenomeno videoludico

Loop Hero, il nuovo rogue-like di Devolver annunciato durante lo scorso Game Awards, risulta essere l’ennesimo fenomeno di Steam, solo nella sua prima settimana di vita è riuscito a vendere ben 500.000 copie. All’ombra del successo di Valheim, che sta tutt’ora macinando terreno, Loop Hero risulta essere quel titolo che è riuscito facilmente ad entrare dritto nel cuore di migliaia di videogiocatori, grazie alla sua pixel art che difficilmente risulta datata.

A distanza quindi di una settimana, Loop Hero sta letteralmente spopolando sulla piattaforma di Valve con recensioni perlopiù positive. Gli sviluppatori, per festeggiare il momento, hanno annunciato di aver commissionato alcune carte per il gioco dall’artista BardtheZombie, vi lasciamo a questo indirizzo il suo profilo ufficiale Twitter così da poter godere le sue illustrazioni. Four Quarters ha inoltre dichiarato di essere già al lavoro su una patch in grado di limare il tutto rendendo l’esperienza ancora più impeccabile.

Abbiamo parlato di “carte”, ebbene Loop Hero propone un gameplay estremamente strategico sfruttato dall’uso di un deck building che renderà la nostra avventura sempre più differente. Al momento, il nuovo titolo di Devolver risulta essere il quarto gioco più venduto su Steam superato rispettivamente da Metro Exodus, Couner Strike Global Offensive e, appunto, Valheim, il sandbox a tema vichingo. Nonostante non abbia raggiunto il podio, c’è da dire che è molto probabile che con il passare delle settimane il rogue like riesca a stupire ulteriormente.

Insomma, Loop Hero è l’ennesimo fenomeno di questo 2021. Il suo stile retrò ed la sua meccanica da rogue like possono davvero rivelarsi delle armi infallibili, vedremo se nel tempo possa rivaleggiare con l’insuperabile Valheim. In attesa di questo ipotetico momento vi invitiamo a seguire le nostre pagine per scoprire tutti i dettagli sull’opera indie di Four Quarters.