Il 28 ottobre 2022 segnerà la fine dell’attesa per tantissimi fan Nintendo. Tra poco meno di due settimane, infatti, debutterà ufficialmente Bayonetta 3, a oltre tre anni dall’annuncio, avvenuto nel corso dell’E3 2019. Dopo diverso tempo di silenzio radar Nintendo si è però scatenata, divulgando tantissime informazioni in merito al nuovo gioco, tra cui un nuovo trailer pubblicato proprio nella giornata odierna.

Difficile non fare spoiler, come accade spesso con i giochi Nintendo. Il nuovo trailer di Bayonetta 3 (che segue la pubblicazione di una nostra anteprima che potete trovare qui) dura infatti ben 4 minuti e il titolo è proprio un riferimento a un elemento importante del gioco. Chiamato “L’ora delle streghe”, il filmato inedito ci mostra (come specificato dalla casa di Kyoto) le varie streghe presenti all’interno del titolo. Il tutto alternando la narrazione, alterata probabilmente per evitare anticipazioni decisamente importanti e scene di gameplay, che vanno dalla semplice esplorazione fino al combattimento.

Bayonetta 3 non sarà l’unico gioco della serie a ricevere un’uscita questo mese. Nel corso delle prossime settimane debutterà infatti ufficialmente anche la versione fisica del primo capitolo, che venne inizialmente inclusa solamente nelle copie fisiche del secondo capitolo. La rimasterizzazione del gioco per Nintendo Switch è oramai decisamente vecchiotta, visto che uscì nel 2018, ma può essere utile recuperarla per tutti coloro che non l’hanno mai giocato o che vogliono affacciarsi alla serie, oltre che per motivi di collezionismo.

Come abbiamo accennato in apertura della notizia, Bayonetta 3 sarà disponibile a partire dal 28 ottobre 2022 in esclusiva per Nintendo Switch. Non sarà però la fine per le uscite dell’anno sulla console ibrida del colosso nipponico: nel corso di novembre infatti debutteranno altri due giochi della serie Pokémon, ovvero Scarlatto e Violetto. Vi lasciamo al nuovo trailer del titolo PlatinumGames, che trovate poco più in alto. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.