Lord of the Rings Online e D&D Online, DLC gratis per chi è bloccato a casa

Gli sviluppatori di Lord of the Rings Online e di D&D Online, Standing Stone Games, hanno rilasciato gratuitamente i due titoli assieme a tutti i DLC disponibili a tutti coloro che attualmente sono bloccati a casa per colpa del coronavirus. Assieme al contenuto extra gratuito, gli sviluppatori hanno detto che programmeranno nuovi eventi in entrambi i giochi, e che tali contenuti resteranno gratuiti fino al 30 aprile,

Dungeons & Dragons Online è stato pubblicato per la prima volta il 28 febbraio 2008, mentre Lord of the Rings uscì il 24 aprile 2007: enrtambi i titoli sono stati sviluppati da una software house differente da quella odierna, ovvero Turbine, che, nel corso della sua lunga storia, ha posto lo sviluppo dei due titoli in mano alla neonata Standing Stone, formata perlopiù da ex dipendenti di Turbine. Secondo quanto comunicato dalla software house, tutte le quest, istanze e schermaglie di Lord of the Rings Online, incluse quelle che sono disponibili a pagamento, saranno gratuite e disponibili a tutti, e, assieme a questo, il gioco vedrà il ritorno del Curatore dal 26 al 30 marzo, e sarà inoltre disponibile un boost del 10% sui punti esperienza, assieme al ritorno del compleanno di Baggins, che sarà reinserito per la stessa durata di tempo.

Per quanto riguarda il mondo di D&D Online, tutti i labirinti del gioco e i raids saranno aperti a tutti. Sarà poi attivo dal 20 al 26 marzo il bonus Buddy che garantirà il 5% di punti esperienza in più, assieme ad alcuni eventi nel fine settimana che arriveranno in futuro. Parlando di eventi in game, l’evento del Mimo farà il suo ritorno, disponibile dal 26 marzo fino al 6 aprile, mentre l’evento dell’anniversario, tornerà sempre a partire dal 26 marzo fino al 30 aprile.

L’annuncio della disponibilità di altri giochi gratis è avvenuta proprio nel periodo in cui buona parte delle persone sono costrette a casa a causa del coronavirus, sebbene nell’annuncio da parte degli sviluppatori non vi sia nessuna menzione in merito, anche se è difficile ignorare la cosa: almeno, tutti gli appassionati di MMO potranno provare due nuovi titoli da aggiungere alla loro lista, dando qualcosa di nuovo con cui occupare il tempo.