Lords Mobile: ecco i dettagli su Arena del Drago, la nuova modalità di gioco

Nuovo aggiornamento in casa IGG, il publisher di Singapore, con uffici in tutto il mondo (l’ultimo aperto proprio in Europa, a Barcellona). L’azienda si è specializzata nei giochi free-to-play, ponendosi l’obiettivo di diventare uno dei leader globali nell’industria del gaming. La continua innovazione ha consentito all’azienda di superare tutte le sfide e i cambiamenti di un mercato estremamente dinamico.

Un percorso fatto di grandi successi iniziato nel 2006 con il rilascio del browser game Myth War online. Un successo consolidato poi globalmente nel marzo 2016, con il rilascio di Lords Mobile, uno dei giochi strategici real time più popolari negli store. Innovators at Work, Gamers at Heart, recita il loro slogan; ed è proprio la continua ricerca dell’innovazione la formula che ha permesso a questo titolo un’incredibile longevità, con milioni di giocatori ancora attivi quotidianamente.

Anno dopo anno, il team di sviluppatori di IGG continua a perfezionare il gioco, introducendo nuove funzionalità e nuove modalità di gioco. L’ultima grande novità è stata rilasciata il 12 dicembre: l’attesissima Arena del Drago.

Una guerra Gilda contro Gilda dove i giocatori possono scontrarsi per ottenere tantissime ricompense. I giocatori affronteranno i loro rivali in un campo di battaglia esclusivo per ottenere punti e potenziamenti che miglioreranno le loro Gilde. I vincitori vengono determinati in base ai punti ottenuti e vengono ricompensati con gemme, acceleratori, risorse ed altri oggetti utili che li aiuteranno ad avanzare rapidamente nel gioco, per diventare Lord del proprio Regno.

Ma saranno tutti a guadagnarci: anche i giocatori delle Gilde sconfitte otterranno gemme, oggetti e risorse! Le Gilde, inoltre, non dovranno preoccuparsi per le loro truppe. Nell’Arena del Drago i soldati non vengono uccisi, ma solo feriti e non sarà necessario utilizzare nessuna risorsa per curarli, così come non sarà necessaria nessuna risorsa per riparare le trappole o il muro del proprio Castello!

Al termine della battaglia, i giocatori otterranno anche la preziosa Dragite, un materiale che potrà essere scambiato per Eroi nel Dragite shop! A proposito di Eroi…con il nuovo aggiornamento entra nella battaglia Boommeister! Un nuovo eroe gratis ed esclusivo, che grazie al suo cannone è in grado di scaricare potentissimi raggi energetici per respingere i nemici.

Con quest’ultimo aggiornamento, IGG ha ascoltato la sua community, inserendo una lotta giusta PvP, a costo zero, dove tutte le Gilde possono partecipare senza doversi preoccupare delle perdite. Lords Mobile offre ai nuovi giocatori un buono del valore di 200$ da poter spendere in game. Per ottenerlo vi basta scaricare il gioco a questo link.