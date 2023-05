Abbiamo finalmente il primo trailer gameplay di Lords of the Fallen e rispecchia esattamente quanto detto dagli sviluppatori, cioè di aspettarci un Dark Souls 4.5 e in effetti la somiglianza con il noto capolavoro From Software sembra abbastanza visibile.

Il trailer però è davvero spettacolare e oltre a mostrare una serie di combattimenti e ambientazioni, mostra anche un impatto visivo decisamente next-gen (nella speranza che il gameplay rispecchi comunque le premesse).

Che cosa è Lord of the Fallen? Lord of the Fallen è un Action-GDR. uscito su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Il gioco è ambientato in un mondo dark fantasy e segue la storia di Harkyn, un guerriero condannato che cerca di redimersi sconfiggendo un’orda di creature demoniache. Nel titolo il giocatore assume il ruolo di Harkyn mentre esplora diverse oscure ambientazioni, combattendo contro nemici impegnativi e risolvendo enigmi. Il secondo capitolo è stato rivisto per anni fino a giungere a questo nuovo episodio, a metà tra un reboot e un seguito vero e proprio.

Il titolo ha anche una data di uscita ufficiale, infatti lo potremo giocare già a partire da quest’anno, più precisamente il 13 ottobre 2023 su PC, Xbox Series X|S e PS5. Siamo certi che vedremo qualcosa di più nel corso di quest’estate videoludica che si preannuncia decisamente calda sotto tutti i punti di vista.