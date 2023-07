Lords of the Fallen arriverà sul mercato il prossimo 13 ottobre su PS5, Xbox Series X|S e PC s e gli appassionati del genere ARPG non vedono l’ora di mettersi alla prova con una sfida di livello, tipica dei souls-like. Con il lancio previsto per il 13 Ottobre, CI Games, l’editore del gioco, ha reso noti i requisiti di sistema, rivelando che i giocatori dovranno prepararsi per una configurazione hardware piuttosto esigente.

Prima però è giusto fare una premessa, Lords of the Fallen avrà una grafica di livello, come potete notare nel video qua sotto, ed è completamente costruito con l’Unreal Engine 5, come Remnant 2. Se vi sembra Dark Souls, è perfettamente normale. CI Games ha sempre dichiarato di voler realizzare un Dark Souls 4.5 con super grafica e almeno da questo punto di vista pare che ci siano riusciti.

Configurazione Minima:

Sistema Operativo: Windows 10 64 bit

Processore: Intel i5 8400 | AMD Ryzen 5 2600

Memoria: 12 GB RAM

Scheda Grafica: 6GB di VRAM | Nvidia GTX 1060 | AMD Radeon RX 590

DirectX: Versione 11

Connessione di Rete: Connessione Internet a banda larga

Spazio su Disco: 45 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: Impostazioni grafiche 720p a bassa qualità | SSD (preferito) | HDD (supportato)

Configurazione Raccomandata:

Sistema Operativo: Windows 10 64 bit

Processore: Intel i7 8700 | AMD Ryzen 5 3600

Memoria: 16 GB RAM

Scheda Grafica: 8GB di VRAM | Nvidia RTX 2080 | AMD Radeon RX 6700

DirectX: Versione 12

Connessione di Rete: Connessione Internet a banda larga

Spazio su Disco: 45 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: Impostazioni grafiche 1080p ad alta qualità | SSD obbligatorio

Per coloro che desiderano immergersi completamente nel mondo di Lords of the Fallen con le impostazioni grafiche al massimo, i requisiti sono notevolmente più elevati. Saranno necessari almeno un processore Intel i7 8700 o un AMD Ryzen 5 3600 e una potente scheda grafica come l’Nvidia RTX 2080 o l’AMD Radeon RX 6700. L’uso di un SSD diventa in questo caso un requisito obbligatorio.

Chiaramente per il 4K o il Quad HD le richieste aumentano di certo, ma lo sviluppatore ha preferito non divulgare le specifiche per le risoluzioni più alte. Un dato… decisamente preoccupante, senza dubbio.