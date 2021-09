Lost Ark: il tanto atteso MMO è stato rimandato, ecco quando

Ci sono delle brutte notizie per tutti gli appassionati di MMO e non solo. Lost Ark è forse uno dei titoli più attesi di quest’anno, o almeno, lo era. Con una nota sul sito ufficiale è stato infatti annunciato che il team non riuscirà a terminare i lavori sul titolo per quest’anno. La nuova finestra di uscita è infatti l’inizio del 2022. Ovviamente come per tanti altri titoli, anche la versione europea dell’MMO coreano subirà un ritardo. Vi ricordiamo inoltre che il titolo viene pubblicato attraverso l’etichetta Amazon Game Studios che hanno già in programma il lancio del loro primo MMO che sta riscuotendo un notevole successo tra le fila dei giocatori del genere.

New World infatti, mira ad essere uno dei nuovi player del genere con un setting originale. Lost Ark invece è uscito originariamente nel 2014, arriva per la prima volta al pubblico europeo portando l’action rpg classico di questi titoli e unendolo a meccaniche da MMO. All’intenro della pagina dedicata alla nota di rinvio è possibile anche leggere una piccola nota del team, che ovviamente risulta dispiaciuto non potendo portare ai fan ciò che desideravano.

“Sebbene finora siamo stati relativamente silenziosi, vogliamo migliorare la qualità e la frequenza delle nostre comunicazioni. Ci impegniamo a rimanere più aperti con i nostri giocatori su ciò su cui sta lavorando la nostra squadra. In futuro forniremo aggiornamenti mensili per discutere del lavoro che il nostro team sta svolgendo dietro le quinte. A ottobre lanceremo i nostri forum ufficiali e il canale Discord ufficiale in preparazione della Closed Beta. A novembre saremo pienamente operativi per supportare i nostri Beta Tester e Content Creator.

Con queste attività imminenti, dovresti aspettarti più attività e comunicazioni da parte nostra nei prossimi mesi“. Inoltre all’interno della nota, è possibile venire a conoscenza della data della prossima Closed Beta indicata come 4 Novembre. Quindi, se siete amanti di questi titoli, non potete fare a meno di giocarla e magari attendere ancora un po’ per il gioco completo.