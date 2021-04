Lost Soul Aside è davvero next-gen, grafica clamorosa

Sviluppato inizialmente da una sola persona, Lost Soul Aside è stato mostrato per la prima volta ben cinque anni fa, nel 2016. Dopo un lungo velo di mistero e silenzio, il titolo torna a mostrarsi in un nuovo frenetico gameplay da 18 minuti. Adesso Yang Bing, grazie al China Hero Project di Sony (supportato da diversi partner, tra cui Epic Games), è riuscito a mettere su una propria software house, UltiZeroGames, composta da un team di oltre trenta persone. Esaminiamo assieme il nuovo gameplay del tanto vociferato hack ‘n’ slash!

A catturare fin da subito l’attenzione, sono gli ottimi effetti particellari: lo scintillio delle spade che si scontrano, le particelle luminescenti provenienti dalle armi e la polvere alzata durante lo scontro o dopo un salto. Insomma, il gioco di Bing ha abbracciato una nuova veste grafica a dir poco piacevole alla vista, pur mantenendo intatto lo spirito iniziale del progetto. Infatti, ciò che rende il progetto interessante, è il contrasto tra un ambiente medioevale e personaggi odierni: ad un certo punto del video, di fatto, il protagonista sarà inseguito lungo delle rovine da una navicella, pronta a tranciarlo con diverse bocche da fuoco.

Per quanto riguarda il gameplay, ci troviamo di fronte ad un hack ‘n’ slash frenetico come non mai! Non c’è alcun attimo di respiro: dopo una boss-fight, appariranno nemici su nemici di ogni tipologia, oppure il protagonista sarà inseguito dai propri avversari, per poi ripiombare nell’arena di un altro boss. Un gioco senza tempi morti, a giudicare da questi 18 minuti inediti. UltiZeroGames riuscirà a rapire i cuori dei fan del genere? Vi invitiamo a restare sintonizzati con noi di Game Division per ulteriori aggiornamenti a riguardo.

Come riportato sul sito ufficiale, Lost Soul Aside sarà un action a mondo aperto. Vi riportiamo qui di seguito la descrizione del titolo: “La guerra è finita 10 anni fa; poi sono apparsi i mostri. Kazer è stato accidentalmente combinato con un’antica arena da corsa. Quindi, loro hanno intrapreso un viaggio alla ricerca dei misteriosi cristalli per i propri scopi“.