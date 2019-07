Lovely Planet 2, Recensione di un assurdo FPS

La recensione di Lovely Planet 2: April Skies, un frenetico FPS e platform arcade che sfida il giocatore a ottenere il risultato migliore.

Che tinyBuild sia il publisher di alcuni dei giochi indie più insoliti, come il cupo e contorto Pathologic 2 o l’invece più allegro e spensierato Swag and Sorcery, non è una novità, quindi non deve sorprendere se Lovely Planet 2: April Skies, sviluppato da Quicktequila, sia giunto su Steam proprio grazie al supporto dell’editore americano.

In breve, si tratta di un colorato e astratto sparatutto arcade che unisce le meccaniche tipiche dei platform in modo da rendere impossibile la vita del giocatore attraverso un centinaio di livelli via via sempre più complessi. Lovely Planet 2 può però sembrare un videogioco alquanto banale, da acquistare solo per errore. La grafica estremamente low poly sembra infatti il sintomo di una produzione di scarso valore più che di una scelta artistica: gli avversari sono dei semplici cubi monocolore che ci sparano contro, mentre il resto del livello è solo una sequela di basilari forme geometriche a tinta unita.

Se però si superano questi pregiudizi e si comincia a giocare a Lovely Planet 2, si nota subito come il fulcro dell’intera esperienza sia la difficoltà crescente di ogni livello, che per essere completato al meglio richiede non solo di arrivare al traguardo, posto alla fine di un percorso pieno di avversari e insidie, ma anche di non sbagliare un colpo e di terminare nel più breve tempo possibile. Bastano comunque pochi secondi per raggiungere la meta finale, che si traducono in una longevità piuttosto breve, pur considerando il tipo di produzione e il costo necessario per aggiungerla alla propria libreria digitale di Steam.

Lovely Planet 2 offre infatti un gameplay molto rapido e ridotto all’osso. Possiamo solamente muoverci, saltare e sparare stando attenti a non essere colpiti, pena il riavvio del livello. A rendere il tutto più “trial and error” ci pensano ulteriori trabocchetti e tranelli, come bombe volanti che se non distrutte prima che tocchino terra portano al gameover, piattaforme che scompaiono dopo qualche istante essere state toccate lasciandoci cadere nel vuoto o personaggi innocenti – cubi di diverso colore in realtà – da non colpire.

Nulla di particolarmente originale ma certe sequenze richiedono un bel po’ di tentativi prima di riuscire a completarle, soprattutto per i perfezionisti che vogliono ottenere il 100% dei colpi a segno e battere il tempo minimo. Sono inoltre presenti anche segreti da scoprire che ci permettono di accedere a un’ulteriore manciata di livelli extra.

Purtroppo, la ripetitività la fa da padrona: i livelli sono praticamente tutti uguali e lo stesso vale per i cubi nemici che, al massimo, cambiano cappello quando si passa da uno a un altro dei cinque mondi in cui sono suddivisi tutti i livelli. I giocatori maggiormente abituati alla frenesia degli FPS non troveranno quindi grandi difficoltà nel terminare in breve tempo Lovely Planet 2 che, a conti fatti, può intrattenere solo come semplice passatempo fra un videogioco e l’altro.

Il problema è infatti che questo titolo è rivolto principalmente ai casual gamer, risultando abbastanza inutile per chi vuole un gameplay più stratificato e complesso. Lovely Planet 2 cerca appunto di essere, proprio come scritto nel titolo, “carino” e in effetti ci riesce grazie alla grafica estremamente semplice e colorata e alle musichette altrettanto allegre che ci accompagnano in ogni momento. Però tutto il resto non ci convince pienamente e la formula di gioco adottata dagli sviluppatori può annoiare rapidamente chi riesce ad avanzare senza problemi o, al contrario, portare a frustrazione chi invece è meno esperto e avvezzo agli sparatutto e platform arcade.